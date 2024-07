Belarus bir Alman vatandaşına idam cezası verdi… Kızılhaç doktoru televizyonda gözyaşlarıyla yalvardı: Başbakanım, daha ölmedim beni kurtarın!

Haberin Devamı

Belarus yetkilileri, 30 yaşındaki Alman vatandaşı Rico Krieger'in geçen sonbaharda Ukrayna istihbaratının emriyle, bir demiryolu hattında terör saldırısı gerçekleştirmek amacıyla ülkeye gittiğini iddia ediyor.

Ancak Belarus gizli servisi tarafından Krieger'in işlediği iddia edilen suçlara ilişkin herhangi bir destekleyici kanıt sunulmadı. Rusya'nın savaştaki en büyük müttefiki Belarus'un bir Alman vatandaşı için verdiği idam kararı büyük bir diplomatik kriz yarattı

KIZILHAÇ’TA ÇALIŞIRKEN “TALİMATLA” UKRAYNA’YA GİTMİŞTİ

LinkedIn profiline göre Krieger daha önce Alman KızılHaçı'nda sağlık görevlisi ve Berlin'deki ABD büyükelçiliğinde güvenlik görevlisi olarak çalışmış.

Alman Kızılhaç’ı Krieger'in orada çalıştığını doğrularken, Alman Tagesspiegel gazetesi dün, Krieger'in Ukrayna'ya gitmek üzere işe alındığını söylediğini aktaran eski bir meslektaşına yer verdi. Meslektaşı “Hepimiz onun sağlık görevlisi olarak gideceğini düşündük” dedi.

Krieger, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını haberlerde okuduktan sonra Ukrayna için çalışmaya motive olduğunu ve Ukrayna'ya gitmeden önce kendisine Belarus'ta yerine getirmesi için bir görev verildiğini söyledi.

Belarus devlet televizyonundaki programda, Alman vatandaşı Krieger’in hassas yerlerin birkaç fotoğrafını çektiği ve ardından bir tren yolunun yanına patlayıcı dolu bir sırt çantası yerleştirdiği iddia edildi. Daha sonra meydana gelen patlamada ise kimsenin zarar görmediği iddia edildi.

DEVLET TELEVİZYONUNDA YAYINA ÇIKARDILAR: BAY SCHOLZ, LÜTFEN, BEN HÂLÂ HAYATTAYIM!

Rico Krieger, Belarus televizyonunda 17 dakika süren bir yayına çıkarıldı. Bir hücrede elleri kelepçeli olarak görüntülenen Krieger Alman hükümetine davasına müdahale etmesi için yalvardı.

Suçunu kabul eden ancak kimseyi öldürmediğini söyleyen adam gözyaşları içinde Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko’ya yalvardı ve kendisini affetmesini istedi.

Belarus devlet televizyonunda yayına çıkarılan Krieger önce Lukaşenko'dan af diledi sonra da gözyaşları içinde Almanya Başbakanı Scholz'tan kendisini kurtarmasını talep etti

Daha sonra Alman yetkililere de hitap eden adam yayında “Bay Scholz, lütfen, ben hâlâ hayattayım... henüz çok geç değil” diyerek Almanya Başbakanı Olaf Scholz'a seslendi.

“Bu hayatımın en büyük hatasıydı. Hiç kuşkusuz suçumu kabul ediyorum” diyen Krieger’in Almanca olan konuşması Rusça seslendirmeyle yayınlandı.

İdama mahkum olan Krieger’in 17 dakikalık televizyon programının birkaç anında gözleri doldu.

“Zaman bana karşı. Her an cezamı infaz edebilirler. Her saniye yaptıklarımdan pişmanlık duyuyorum” diyen Krieger, Alman hükümetinin davasına müdahale etmek için neden daha fazla çaba göstermediğini bilmediğini de sözlerine ekledi. Belarus'un idam cezası kararını Almanya'yla mahkum takasında kullanmak için aldığı söyleniyor

İDAM CEZASI OLAN TEK AVRUPA ÜLKESİ… MAHKUM TAKASI MI İSTİYORLAR?

Belarus idam cezasının uygulandığı tek Avrupa ülkesi. Cezalar başın arkasına sıkılan tek bir kurşunla infaz edilmekte; cesetler ise isimsiz bir mezara gizlice gömülüyor.

Rusya'nın yakın bir müttefiki olan Belarus'un Krieger'i Rusya ile Batı arasında birkaç aydır tartışılan bir mahkum takasına dahil etmeyi umduğu söyleniyor.

Televizyonda yayınlanan itirafın ise Alman hükümeti üzerinde baskı kurmak için tasarlandığı yorumları yapıldı.

Rusya, aralarında Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich'in de bulunduğu bir dizi ABD vatandaşını hapse attı ve Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'daki batılı mahkumlara karşılık yurtdışında hapse atılan Rus casus ve suikastçıların Moskova'ya iade edileceği bir anlaşmayla ilgilendiğinin sinyallerini verdi. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock Belarus'a tepki gösterirken mahkumun durumunu yakından takip ettiklerini söyledi

ALMAN DIŞİŞLERİ “YOĞUN ŞEKİLDE ÇALIŞIYORUZ” DEDİ

Alman yetkililer takas söylentileri hakkında yorum yapmadı ancak Alman Dışişleri Bakanlığı daha önce Krieger'e konsolosluk yardımı sağladıklarını ve “onun adına Belarus makamlarıyla yoğun bir şekilde çalıştıklarını” söyledi.

Cuma günü Alman hükümet sözcüsü Christiane Hoffmann Scholz'un davadan haberdar olduğunu söyledi. Berlin'de düzenlenen bir basın toplantısında konuşan Hoffmann, “Tüm hükümet gibi o da bu olaylardan, özellikle de idam cezasıyla bağlantılı olarak endişe duyuyor” dedi.