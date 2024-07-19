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Rusya'da tutuklu bulunan WSJ muhabiri Evan Gerşkoviç ABD adına casusluk yaptığı suçlamasıyla 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı

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#Evan Gerşkoviç #RUSYA#Casusluk
Rusyada tutuklu bulunan WSJ muhabiri Evan Gerşkoviç ABD adına casusluk yaptığı suçlamasıyla 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2024 16:01

Rusya’nın Yekaterinburg bölgesindeki mahkeme, "casuslukla" suçlanan Wall Street Journal (WSJ) muhabiri Evan Gerşkoviç’i 16 yıl hapis cezasına çarptırdı.

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Rusya'nın ABd casusluğu yaptığı gerekçesiyle 16 yıl hapis cezasına çarptırdığı deneyimli bir Rusya muhabiri olan Gerşkoviç, Nisan 2023’te Wall Street Journal (WSJ) gazetesi adına çalışırken Yekaterinburg kentinde tutuklanmıştı.

Gerşkoviç tüm suçlamaları reddetmiş, WSJ ise gazetecinin derhal serbest bırakılmasını talep etmişti.

Kremlin, tutuklamanın ardından Gerşkoviç’in suçüstü yakalandığını ileri sürdü.

32 yaşındaki Gerşkoviç, Moskova’daki yabancı muhabirler arasında iyi tanınıyordu.

Gerşkoviç, WSJ’deki son haberinde Rusya’da kötüleşen ekonomiyi anlatmıştı.

Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütü, Gerşkoviç’in Rus paralı asker şirketi Wagner’i araştırmak için Yekaterinburg kentine gittiğini belirtti.

Kariyerine ABD’de başlayan Gerşkoviç, bir yıldan uzun süredir WSJ’nin Rusya muhabirliğini yapıyordu ve daha önce AFP haber ajansı ve Moscow Times’ta çalışmıştı.

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#Evan Gerşkoviç #RUSYA#Casusluk

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