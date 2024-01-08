BBC sunucusu bu cevabı hiç beklemiyordu: Biden ve Netanyahu aynı apartmanda mı oturuyor?

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İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye gerçekleştirdiği acımasız saldırılar Kızıldeniz'de de tansiyonu yükseltti. Yemen'deki İran destekli Husiler, Gazze’deki saldırılar sona erene kadar ülkelerine bakılmaksızın İsrail'e giden tüm gemileri hedef alacaklarını açıkladı.

Husiler bölgede 100'den fazla insansız hava aracı (İHA) ve füze saldırısı düzenlerken, ABD uluslararası gemilere yönelik artan saldırılarına karşı çok uluslu bir koalisyon kurulduğunu duyurdu. Çok uluslu koalisyona şimdiye kadar 20 ülke destek verdi.

BBC MUHABİRİNİN SÖZLERİ TANSİYONU YÜKSELTTİ

Husilere bağlı Yüksek Devrim Komitesi üyesi Muhammed Ali el-Husi, grubun Gazze'ye destek amacıyla Kızıldeniz'de gerçekleştirdiği eylemleri BBC Arapça ekranlarında değerlendirdi.

BBC muhabiri gerçekleştirilen özel röportajda, Kızıldeniz'de yaşananların İsrail Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurmadığını ve bunun sadece bir kargaşaya neden olduğunu söyleyince tansiyon yükseldi.





_ BBC Anchor : : You lives Miles away from Palestine Gaza what is your relationship with this matter ?



🇾🇪 _ Yemeni Leader Al Houthi :

Why?

Does Joe Biden lives with The Israeli NetanYahu in the same apartment ? pic.twitter.com/IQGZ23nSRY — Babar Khan Niazi 🇵🇰 (@Akhanmevric) January 8, 2024

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Muhabirin sözlerine, "Madem bu durum onları etkilemiyor, o zaman neden uluslararası bir koalisyon oluşturdular?" sorusuyla cevap veren El Husi "Bilgilerinizi neye dayandırıyorsunuz? Sorduğunuz sorularla ortalığı karıştıran sizsiniz. Şunu bilin ki bizim eylemlerimiz oldukça etkili" ifadelerini kullandı.

DERS GİBİ SÖZLER: BİDEN VE NETANYAHU AYNI APARTMANDA MI OTURUYOR?

BBC muhabiri bundan sonraki sorusunda Yemen Gazze'ye yakın olmadığı halde Husi'lerin neden çatışmaya dahil olduklarını sordu.

El Husi bu soruya "Netanyahu Biden ile aynı apartmanda mı yaşıyor? Fransa Cumhurbaşkanı ile aynı katta mı oturuyor? İngiltere başbakanı aynı binada mı yaşıyor? Yoksa onlar da İsrail'den binlerce km uzakta mı yaşıyorlar? Önce bu soruya cevap verin" diyerek cevap verdi.



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Kızıldeniz, Avrupa'daki pazarları Asya'ya bağladığı için dünyanın en önemli nakliye yollarından birisi. Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Husilerin gemileri hedef aldığı yerin yakınındaki Babu'l Mendeb Boğazı’ndan geçiyor.

Uzmanlar, Orta Doğu'da üretilen petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz sevkiyatı için en önemli güzergâhlardan biri olması nedeniyle, Kızıldeniz'deki Husi saldırılarının fiyatlarda artışa yol açabileceği uyarısında bulunuyor.