BBC sunucusu bu cevabı hiç beklemiyordu: Biden ve Netanyahu aynı apartmanda mı oturuyor?

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye gerçekleştirdiği acımasız saldırılar Kızıldeniz'de de tansiyonu yükseltti. Yemen'deki İran destekli Husiler, Gazze’deki saldırılar sona erene kadar ülkelerine bakılmaksızın İsrail'e giden tüm gemileri hedef alacaklarını açıkladı.

Husiler bölgede 100'den fazla insansız hava aracı (İHA) ve füze saldırısı düzenlerken, ABD uluslararası gemilere yönelik artan saldırılarına karşı çok uluslu bir koalisyon kurulduğunu duyurdu. Çok uluslu koalisyona şimdiye kadar 20 ülke destek verdi.

BBC MUHABİRİNİN SÖZLERİ TANSİYONU YÜKSELTTİ

Husilere bağlı Yüksek Devrim Komitesi üyesi Muhammed Ali el-Husi, grubun Gazze'ye destek amacıyla Kızıldeniz'de gerçekleştirdiği eylemleri BBC Arapça ekranlarında değerlendirdi.

BBC muhabiri gerçekleştirilen özel röportajda, Kızıldeniz'de yaşananların İsrail Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurmadığını ve bunun sadece bir kargaşaya neden olduğunu söyleyince tansiyon yükseldi.





_ BBC Anchor : : You lives Miles away from Palestine Gaza what is your relationship with this matter ?



🇾🇪 _ Yemeni Leader Al Houthi :

Why?

Does Joe Biden lives with The Israeli NetanYahu in the same apartment ? pic.twitter.com/IQGZ23nSRY