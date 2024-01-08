Irkçı Wilders'tan U dönüşü! Geri adım attı, 'İslam’ın yasaklanması' önerisini geri çekti

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Aşırı sağcı ve İslam karşıtı fikirleriyle tanınan Geert Wilders liderliğindeki Özgürlük Partisi (PVV) 22 Kasım'da Hollanda'da gerçekleşen genel seçimlerde beklenmedik bir zafere imza atmış ve parlamentodaki 150 sandalyeden 37’sini kazanmıştı.

SEÇİMİ KAZANDI AMA KOALİSYON KURMAKTA ZORLANIYOR

Avrupa'da şok etkisi yaratan seçimler sonrası Wilders başbakanlık için en güçlü aday haline gelse de ırkçı lider koalisyon için diğer partileri ikna etmekte zorlanıyor.

İlk kez katıldığı seçimi, 20 milletvekili ile dördüncü sırada tamamlayan ve bir anda kilit bir noktaya yerleşen merkez sağcı NSC lideri Pieter Omtzigt, koalisyon için “anayasaya aykırı” olarak nitelendirdiği camilerin kapatılması ve Kuran’ın yasaklanması gibi radikal vaatlerin askıya alınmasını istemiş ve Wilders'a 'samimiyetini kanıtla' çağrısında bulunmuştu.



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PVV lideri seçimden yaklaşık 2 ay sonra ilk adımını attı ve daha önce temsilciler meclisine sunduğu “Hollanda’da İslam’ın yasaklanması” ve çifte vatandaşlığı bulunanlara seçme ve seçilme hakkı verilmemesine ilişkin yasa tasarılarını geri çekti.

Aşırı sağcı liderin bu tutumu, Salı günü başlayacak koalisyon pazarlıkları öncesi, olası hükümet ortağı diğer 3 sağ partiye güçlü bir mesaj olarak değerlendiriliyor.

"ÇİFTE VATANDAŞLIĞI OLANLAR OY KULLANMASIN ÖNERİSİ"

Politikalarını göç ve İslam karşıtlığı üzerine kuran Wilders, meclise, Hollanda’da Kuran’ın yasaklanması ve camilerin kapatılmasını içeren bir yasa önerisi sunmuştu.

Aşırı sağcı liderin meclise sunduğu bir başka tartışmalı tasarı da, çifte vatandaşlığı bulunan kişilerin oy kullanmasına izin verilmemesi önerisiydi.



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Wilders özellikle Türkiye kökenli Güvenlik ve Adalet Bakanı Dilan Yeşilgöz ile İsveç kökenli Savunma Bakanı Kajsa Ollongren’i hedef almıştı. Wilders, yasa tasarısını,sözleriyle savunmuştu.

PVV liderinin sunduğu yasa tasarıları, yeterli sayıda milletvekilinin desteğini alamadığı için, meclis arşivinde bekliyordu.

"HERKESİN BAŞBAKANI OLACAĞIM"

Seçimler öncesi ve sonrasında “Herkesin başbakanı” olacağını söyleyen ve özellikle İslam karşıtı görüşlerini yumuşatacağını söyleyen Geert Wilders, anayasaya aykırı olarak nitelendirilen bu önerilerinden vazgeçti.

Hollanda medyasına göre, PVV lideri Wilders, aynı zamanda kendi partisinin ideoloğu olan Hollanda Temsilciler Meclisi Başkanı Martin Bosma’ya bir yazı yazarak, İslam’ın yasaklanması ve çifte vatandaşlarla ilgili yasa tasarılarını geri çektiğini bildirdi.

KOALİSYON PAZARLIĞI BAŞLIYOR

Wilders, yarın Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi ( VVD) lideri Dilan Yeşilgöz, Yeni Sosyal Sözleşme Partisi (NSC) Pieter Omtzigt ve Çiftçi Vatandaş Haraketi Partisi (BBB) lideri Caroline van der Plas ile bir araya gelecek.

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Sağcı liderlerin önceliği, yeni hükümetin anayasal çerçeveye uygunluğu olacak.