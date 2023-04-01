Bayraktar TB2 İngiliz basınında! Rakipleri arasında fark yarattı

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Rusya-Ukrayna savaşı birinci yılı geride bırakırken, gökyüzünde dolaşan drone'ların vızıltısı, Ukraynalı askerler için günlük hayatın bir parçası haline geldi. Küçük boyutlu ve diğer askeri teçhizatlar göre genellikle daha ucuz olan drone'lar, askerlere cephane malzemelerinin yerini belirleme, bomba atışı ve anlık istihbarat gibi önemli avantajlar sağlıyor.

KİEV İHA'LAR SAYESİNDE FARK ATTI

Rusya Ukrayna'ya göre hem asker hem de teçhizat açısından çok daha büyük kaynaklara sahipken, Kiev insansız hava araçları sayesinde savaşta büyük bir farkyarattı.



Freeman Air & Space Enstitüsü eş direktörü Dr David Jordan'a göre Ukrayna, İHA verilerinden elde edilen gerçek zamanlı istihbarata göre hareket ettiği için Rusya'ya kıyasla İHA'lardan "daha büyük fayda" elde etti.

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İngiliz Dailymail gazetesine Ukraynalıların savaşta daha yenilikçi ve taktiksel hareket ettiğini anlatan Jordan, "İHA'lar, bilgi toplama ve gözetleme açısından Ukrayna'nın savaş çabalarını gerçekten destekledi. " ifadelerini kullandı.

İngiliz Dailymail gazetesi de Rusya ve Ukrayna'nın kullandıkları İHA'ları karşılaştırdı ve Baykar tarafından üretilen Bayraktar TB2'ye dikkat çekti. Savaşta kullanılan İHA'ların listelendiği listede Bayraktar TB2 fark yarattı.



Ukrayna'nın işgalin başından bu yana Türk yapımı Bayraktar TB2 insansız hava araçlarını kullandığını belirten gazete, Ukraynalıların Bayraktar TB2 için şarkılar yazdığını hatırlattı ve şu ifadeleri kullandı;

"12 metre kanat açıklığına sahip olan ve 25.000 fit yüksekliğe kadar çıkabilen lazer güdümlü zırh delici bombalarla tankları ve ağır silahları imha eden Bayraktar TB2, Rusya'nın ezici askeri üstünlüğünün altını oymaya yardımcı oldu.

Nitekim Nisan 2022'de Rus savaş gemisi Moskva'yı Karadeniz'de batıran saldırıda Bayraktar insansız hava aracı kullanılmıştı.



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Ukraynalıların yazdığı bir şarkıya konu olan insansız hava aracı 6,5 metre uzunluğunda, maksimum kalkış ağırlığı 650 kilogramve dört adede kadar lazer güdümlü bomba ile donatıldığında neredeyse 24 saat uçabiliyor.

Drone, Ukrayna'da kullanılmadan önce Suriye, Libya ve Azerbaycan'da kullanıldı."

BAYRAKTAR TB2'NİN ÖZELLİKLERİ NELER?

Bayraktar TB2 Taktik Silahlı İnsansız Hava Aracı, keşif ve istihbarat görevleri için orta irtifa-uzun havada kalış süresi sınıfına giren (MALE) insansız hava aracıdır.

Üç yedekli aviyonik sistemleri ve sensör füzyon mimarisi ile tamamen otonom taksi, kalkış, iniş ve normal seyir kabiliyetine sahiptir.

Bayraktar TB2, Türk havacılık tarihinde havada kalma (27 Saat 3 Dakika ) süresi ve irtifa (25 bin 30 feet) rekorunu kırmıştır.

Bu ölçekte ihraç edilen ilk hava aracı unvanını da taşıyan Bayraktar TB2'nin temel uçuş performansı şöyle;

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-18,000 Feet Operasyonel İrtifa

-27 Saat Maksimum Havada Kalış Süresi

-Tam Otomatik Uçuş Kontrol ve 3 Yedekli Otopilot Sistemi (Triple Redundant)

-Yer Sistemlerine Bağımlı Olmaksızın Tam Otomatik İniş ve Kalkış Özelliği

-GPS Bağımlılığı Olmaksızın Dahili Sensör Füzyonu İle Seyrüsefer Özelliği

-25.000 Feet Maksimum İrtifa



-Tam Otomatik Seyir ve Rota Takibi Özelliği

-Dahili Sensör Füzyonu Destekli Hassas Otomatik Kalkış ve İniş Özelliği

-Tam Otomatik Taksi ve Park Özelliği

-Yarı Otonom Uçuş Modları Desteği

-Hata Toleranslı ve 3 Yedekli Sensör Füzyonu Uygulaması

-Çapraz Yedekli YKİ Sistemi

-Özgün Yedekli Servo Aktüatör Birimleri

-Özgün Yedekli Lityum Tabanlı Batarya Birimleri