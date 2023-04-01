Miçotakis'in seçim vaadi: Türk-Yunan sınırına duvar! Dikkat çeken Türkiye mesajı

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Önümüzdeki aylarda sandık başına gitmeye hazırlanan Yunanistan’da genel seçimler, Türkiye’den bir hafta sonra, 21 Mayıs’ta yapılacak.

Seçime sayılı günler kala Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis Türkiye sınırında bulunan Evros bölgesini ziyaret etti. Evros'ta hali hazırda bulunan çelik duvarın uzatılmasına ilişkin düzenlenen etkinlikte konuşan Yunan Başbakanın seçim vaatleri dikkat çekti.



SEÇİM VAADİ: TÜRK-YUNAN SINIRI TAMAMEN DUVARLA ÖRÜLECEK

Seçim vaadi olarak Türkiye ile Yunanistan arasında bulunan kara sınırının tamamına duvar örme sözü veren Miçotakis, iki ülke arasında yer alan 37,5 kilometre uzunluğundaki mevcut çelik duvara önümüzdeki 12 ay içinde 35 kilometre daha ekleme yapmayı planladıklarını duyurdu.

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Başka bir hükümetin iş başına gelmesi durumunda bu planın tamamen gündem dışı kalabileceğini idda eden Yunan Başbakan “Bugün Yunanistan'da bu projeye karşı savaşan siyasi güçler olmasından dolayı üzüntümü belirtmek isterim. Mevcut duvar ve vadettiğimiz duvarlar yasadışı göçe karşı etkili bir caydırıcı güç olacaktır. Ördüğümüz duvar geçen yıl kara sınırımızdan 250 binden fazla geçişin önlenmesine yardımcı oldu” ifadelerini kullandı.



DİKKAT ÇEKEN TÜRKİYE MESAJI

İkili ilişkilerde buzların erdiği ve karşılıklı dayanışma mesajları verildiği bu dönemde Miçotakis'in seçim vaadi şaşkınlık yaratırken Yunan Başbakan konuşmasında Türkiye'ye de yer ayırdı.

Son aylardaki olumlu havayı memnuniyetle karşıladığını belirten Miçotakis, "Bu olumlu havaya karşılık vermek istediğimizi belirtmek isterim. Açık görüşlüyüz ama saf değiliz. Şimdi ve seçimler arasında iyi şartlar oluşturup seçim sonrası farklılıklarımızı yeniden uluslararası hukuka uygun bir şekilde ele alabiliriz." ifadelerini kullandı.



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Türkiye ile Yunanistan arasında 212 kilometre kara sınırı bulunuyor. 2012'de Yunanistan tarafından Suriyeli mültecilerin geçişini önlemek için sınıra 3 metre yüksekliğinde ve 12,5 kilometre uzunluğunda metal duvar inşa edilmesi ile başlayan duvar projesi, Ekim 2020'de Afganistan'dan gelen göçmenlere karşı 5 metre yüksekliğinde ve 27 kilometre uzunluğunda yeni çelik duvarın inşaatı ile devam etti. Günümüzde 37,5 kilometre boyunca uzanan duvarın Yunanistan tarafında akustik önleyiciler ve aktif sınır ekipleri yer alıyor.



Yunanistan'da seçime sayılı günler kala 21 Mayıs’ta herhangi bir siyasi partinin tek başına iktidara gelebilmesine veya koalisyon hükümeti kurulabilmesine pek ihtimal verilmiyor.

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Uygulanacak ‘basit nispi’ seçim sistemi nedeniyle, temmuz başında tekrar sandık başına gidilmesine neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. İkinci seçimlere gidilmesi halinde ‘takviyeli nispi’ diye adlandırılan farklı bir seçim sistemi uygulanacak. Bu durumda partiler toplayacakları oy oranına göre 50 sandalyeye kadar bonus alabilecek.

Uzmanlara göre Yunanistan'da temmuz seçimlerinde de tek partili iktidar, hatta koalisyon hükümeti bile zor görünüyor. Hatta Atina’da eylül ayında üçüncü seçimlere gidilebileceği bile konuşuluyor.