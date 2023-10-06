Bayan Menendez’in ölümlü trafik kazası varmış: Senatör ve eşinin sicili kabarıyor

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Nadıne Arslanian’ın Menendez ile evlilik arifesindeyken 2018 yılında New Jersey’nin Bogota bölgesinde 49 yaşında Richard Koop ismindeki bir kişiye çarptığı, bu kişinin hayatını kaybettiği ancak kadının olay sonrası mahkemeye bile çıkarılmadan kusursuz bulunduğu için serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

ALKOL TESTİ BİLE YAPILMAMIŞ

Rüşvet soruşturmasıyla birlikte olaydan beş yıl sonra yeniden su yüzüne çıkarılan kayıtlardan, Bayan Menendez’e kaza sonrası alkol ya da madde kullanımına ilişkin test yapılmadığı ve olay yerinden kısa bir süre sonra ayrılmasına izin verildiği anlaşıldı. New York Güney Bölge Federal Savcılığı hazırladığı rüşvet soruşturması iddianamesinde, Bayan Menendez’in Bob Menendez’in yakın dostu, Mısırlı iş insanı Wael Hana ile mesajlaşmasına da yer verilmişti. Söz konusu iddianamede, Menendez’in Hana’ya kaza nedeniyle arabasının olmadığını yazdığı, bir süre sonra da Menendez’e lüks bir araba tedarik edildiğiöne sürülmüştü.

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Nadine Arslanian’ın 12 Aralık 2018’de karıştığı kazanın ardından polis kamerasıyla kaydedilen görüntüleri de yayınlandı.

MERCEDES DETAYI

İddianamede aktarıldığına göre Bayan Menendez’i, Hana ile eşi Bob Menendez tanıştırdı. Savcılar tarafından, senatörün yetkisini, rüşvet karşılığında Mısır hükümetine uygunsuz şekilde yardım etmek amacıyla kullandığı, Hana’nın Kahire yönetimi ile Menendez arasında arabuluculuk yaptığı öne sürülüyor. Bogota’daki ‘şüpheli’ trafik kazasının ardından Hana’nın Bayan Menendez’e tedarik ettiği Mercedes marka otomobilin de bu kirli ilişki ağının rüşvetlerinden biri olduğu iddianamede yer alıyor.

SORUŞTURMA TEK TARAFLIYDI

Diğer yandan kazaya dair dosya üzerindeki karar da tartışılmaya başlandı. Kaza raporlarında, olay yerine polis memurlarının sürücünün senatörle olan ilişkisini bildiğini gösteren kanıt bulunamasa da Nadine Arslanian’ın Koop’un ardından çarptığı park halindeki arabanın sahibi Sergio Uribe, sürücünün o gece defalarca polis memurlarına birisini arayacağını söylediğini duyduğunu belirtti. Nadine Arslanian’ın ölümüne sebebiyet verdiği Koop’un ailesi de, ortaya çıkarılanlar sonrası kazaya dair soruşturmanın tek taraflı bir şekilde sonlandırıldığını düşünmeye başladığını ifade etti. 2018 yılındaki trafik kazasının, rüşvet soruşturmasıyla başı bir hayli dertte olan Menendez çiftinin işini daha da zora sokacağı belirtiliyor.