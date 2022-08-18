Yeni Zelanda'da bavulda bulunan gizemli cesetler iki küçük çocuğa ait çıktı!

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Yeni Zelanda’nın Auckland kentinde yaşayan bir aile yaşayan bir aile, kiralanmış, içine eşya doldurulmuş ve sonra bir daha kirası ödenmediği için içindeki eşyaların satıldığı bir açık artırmaya katıldı.

BAVULLARI AÇINCA ŞOKE OLDULAR

Niyetleri ucuza alacakları bir depo dolusu eşyanın içinden kendilerine yarayacak olanları seçip kullanabilmek olan aile, depo içindeki bavulları açtığında şoke oldu.

Bavulların içine saklanmış insan kalıntıları bulan aile güvenlik güçleri ile iletişime geçti. Yeni Zelanda Polisi konuya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.



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Ülke gündemine bomba gibi düşen olay için beklenen açıklama bugün geldi. Yeni Zelanda polis teşkilatından Anna Thompson tarafından bugün yapılan yazılı açıklamada, 11 Ağustos’tan itibaren konuyla ilgili soruşturma yürüttüklerini ve söz konusu bavullardaki ceset kalıntılarının ilkokul çağındaki iki çocuğa ait olduğunu belirtti.

Açıklamada “İlk otopsi sonuçları, bu çocukların geçen hafta bulunmadan birkaç yıl önce ölmüş olabileceğini gösteriyor” denildi.

Polis, adreste yaşayan ailenin olayla bir ilgisi olmadığını belirterek olayın ne zaman, neden ve nasıl olduğunu bulmaya çalıştıklarını ifade etti.



Cesetlerin benzer büyüklükteki iki bavulun içine saklandığını belirten Vaaelua konunun INTERPOL'eiletildiğini söyledi.

