Ölüm öpücü: Ağzındaki balonla gizlice hapishaneye sokmuş!

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Amerika Birleşik Devletleri'nin Tennessee eyaletinde yaşanan bir olay akıllara durgunluk verdi.

İsminin Rachel Dollard olduğu öğrenilen 33 yaşındaki bir kadın hapishanedeki sevgilisinin ölümü sonrası cinayetle suçlanıyor.

AŞIRI DOZDAN HAYATINI KAYBETTİ

Yetkililer kadının, Şubat ayında Tennessee'de bulunan 'Turney Center Industrial Complex' eyalet hapishanesine yaptığı ziyaret sonrası erkek arkadaşı Joshua Brown'ın aşırı doz nedeni ile hastaneye kaldırıldığı ve burada hayatını kaybettiğini açıkladı.



Hayatını kaybeden mahkum Joshua Brown

ÖLÜM ÖPÜCÜĞÜ

Peki uyuşturucu ile ilgili suçlamalar nedeni ile 11 yıl hapis cezasına çarptırılan ve cezasını çeken adamın eline bu kadar uyuşturucu nasıl geçmişti? Bu sorunun cevabı bugün ABD basınında 'ölüm öpücüğü' başlığıyla duyuruldu.

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BALONUN İÇİNE SAKLADI, ÖPÜŞÜRKEN VERDİ

Hapishaneden yapılan açıklamaya göre hayatını kaybeden mahkuma uyuşturucuyu getiren kız arkadaşı Rachel'dan başkası değildi.



İkinci derece cinayet ve kaçakçılıkla suçlanan Rachal Dollard

33 yaşındaki kadın içi uyuşturucu dolu balonu ağzının içine sakladı ve hapishane ziyareti sırasında öpüşürken erkek arkadaşına verdi.

İKİNCİ DERECE CİNAYETLE SUÇLANIYOR

Joshua Brown'ın ölümü sonrası İkinci derece cinayet ve kaçakçılık ile suçlanan kadın geçtiğimiz hafta sonu tutuklandı.

Tennessee Ceza İnfaz Kurumu Direktörü David Imhof konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Bu olay, yasa dışı maddelerin hapishanelere sokulmasının gerçek tehlikelerini ve takip eden sonuçlarını ortaya koyuyor. Teşkilatımız, personelimizin ve gözetimimizde bulunan insanların güvenliğini tehdit eden kişiler hakkında yasal haklarını kullanacaktır.” dedi.



Melissa Ann Blair

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BU İLK DEĞİL, 2017'DE DE AYNI OLAY

ABD hapishanesinde yaşanan akılalmaz olay aslında bir ilk değil. 2017 yılında Oregon'da aynı teknikle sevgilisine uyuşturucu taşıyan bir kadın iki yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Melissa Ann Blair isimli kadının 'ölüm öpücüğü' ile sevgilisine verdiği uyuşturucu dolu iki balon, adamın midesinde patlamış ve hayatını kaybetmişti.