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Batı’dan Ukrayna’ya hava kalkanı ittifakı

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#Rusya#Ukrayna#Volodimir Zelenski
Batı’dan Ukrayna’ya hava kalkanı ittifakı
Nerdun HACIOĞLU
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2024 07:00

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik sürdürdüğü savaşta Ukrayna altyapısının Rus bombardımanları altında daha fazla zarar görmemesi için başta ABD olmak üzere Batılı ülkeler acil eylem planını görüşerek kabul etti. Böylece haziran ayı sonuna kadar Ukrayna hava savunması en üst seviyeye çıkartılması hedefleniyor.

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Önceki gün Batılı ülke savunma bakanları bir durum değerlendirme toplantısı yaptı. Önceki silah yardımlarından farklı olarak ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya yanı sıra Ukrayna’ya hava kalkanı planına Belçika, Danimarka, Hollanda, Norveç, Kanada, İspanya, Romanya ve Litvanya da katılacak. Almanya Savunma Bakanlığı açıklamasına göre Kiev yönetimine yapılacak yeni hava savunma sistemleri programıyla şimdiki 3 adet “Patriot” bataryasına 4 adet daha eklenerek toplam sayı yediye çıkacak. 

‘ZELENSKİ ARTIK MEŞRU DEĞİL’ POLEMİĞİ

RUSYA yönetimi normal şartlarda görev süreci 20 Mayıs’ta dolması gereken Ukrayna lideri Volodimir Zelenski’nin meşruiyetini sorgulamaya başladı. Moskova, “Zelenski’nin görev süresi 20 Mayıs’ta sona erdi. Yasadışı duruma düşen böyle bir kişiyle Rusya görüşme ve anlaşma yapamaz” demeye başladı.

 

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#Rusya#Ukrayna#Volodimir Zelenski

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