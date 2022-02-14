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Batı'dan Ukrayna'ya askeri destek devam ediyor

#Ukrayna#Askeri Destek#Mühimmat
Batıdan Ukraynaya askeri destek devam ediyor

Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov, Batı tarafından Ukrayna’ya gönderilen askeri destekler hakkında açıklama yaptı. Bakan Reznikov, Litvanya’dan Stinger uçaksavar füzeleri ve ABD’den toplamda 1,500 ton askeri mühimmat teslim aldıklarını duyurdu.

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Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov açıklama yaparak Rusya’ya karşı Batı’nın destek amaçlı gönderdiği askeri mühimmat hakkında bilgi verdi.

Bakan Reznikov, Ukrayna Savunma Kuvvetleri’nin son 24 saat içinde ABD’den 180 tonluk askeri mühimmat desteği aldığını ve toplamda ABD’den gelen askeri desteğin 1,500 tona ulaştığını belirtti. Bakan Reznikov, “Dostlarımız uyumuyor” dedi.

Batıdan Ukraynaya askeri destek devam ediyor

"UMARIM UKRAYNA BUNLARI KULLANMAK ZORUNDA KALMAZ"

Savunma Bakanı Reznikov, Litvanya’dan destek amaçlı Stinger uçaksavar füzelerinin Ukrayna’ya ulaştığını belirtti. Bakan Reznikov “Ukrayna ve Litvanya ilişkileri çok yakın ve yüzyıllardır devam ediyor. Asırlık dostluğumuzu ve birbirimize verdiğimiz güçlü desteği takdir ediyorum!” dedi. Diğer yandan Litvanya Başbakanı Ingrida Simonyte “Litvanya'dan gelen Stinger uçaksavar füzeleri bugün Ukrayna'ya ulaştı. Umarım ve içtenlikle dilerim ki Ukrayna bunları kullanmak zorunda kalmaz” ifadelerini kullandı.

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#Ukrayna#Askeri Destek#Mühimmat

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