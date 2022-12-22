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Başbakanın hakareti açık arttırmada satılıyor

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#Yeni Zelanda#Jacinda Ardern#Açık Artırma
Başbakanın hakareti açık arttırmada satılıyor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2022 12:04

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern’in geçen hafta parlamentoda mikrofonu açıkken muhalefet parti lideri için ‘kibirli pislik’ ifadelerini kullanmış ve parlamentonun resmi konuşma kayıtlarına geçmişti. Söz konusu ifadeyi içeren parlamentonun yazılı kaydı, iki lider tarafından imzalanarak açık arttırmaya konuldu ve 100 bin dolar teklif aldı.

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Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, 13 Aralık’ta muhalefet lideri David Seymour’un yönelttiği bir dizi soruyu yanıtlamış, hararetli tartışmanın ardından Ardern yerine otururken mikrofonunun açık olduğunu unutarak Seymour için ‘kibirli pislik’ demişti.

Parlamentonun resmi konuşma kayıtlarının o bölümü, 15 Aralık'ta Başbakan Ardern ile David Seymour tarafından imzalandı ve resmi belge açık attırmada satışa sunuldu.

Başbakanın hakareti açık arttırmada satılıyor

Bugün sona ermesi beklenen açık attırmada 100 bin dolar teklif verildi. 282 kişinin teklif verdiği belgenin satışından elde edilen gelir, Yeni Zelanda'ki Prostat Kanseri Vakfı’na bağışlanacağı belirtildi.

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Muhalefet partisi lideri David Seymour açık attırmayla ilgili yaptığı açıklamada, “Buna güldükten sonra, Jacinda Ardern ve ben, her yerdeki pisliklere para toplamak için bana ‘kibirli bir pislik’ dediği Hansard'ın (resmi kayıt) imzalı bir kopyasını açık artırmaya çıkaracağız, harika bir amaç, Prostat Kanseri Vakfı” açıklamasını yapmıştı.

Başbakanın hakareti açık arttırmada satılıyor


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#Yeni Zelanda#Jacinda Ardern#Açık Artırma

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