Baş ağrısı ile hastaneye gitti, son 30 yılını unuttu! Ne kocasını ne de çocuklarını hatırlıyor, kendini genç kız bir zannediyordu...

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ABD'nin Louisiana eyaletinde yaşayan 60 yaşındaki bir kadın, baş ağrısı şikayeti ile gittiği hastanede uyandığında son 30 yılını hatırlamıyor, kendini hala 1980'lerde yaşayan bir genç kız olduğunu düşünüyordu...

Kim Denicola, 2018 yılının Ekim ayında, 56 yaşındayken şiddetli bir baş ağrısı ve bulanık görme şikayetleri ile hastaneye gitti.

HEMŞİRE 'HANGİ YILDAYIZ' DİYE SORDU, ALDIĞI CEVAP KARŞISINDA ŞOKE OLDU

Hastanenin acil servisinde gözlerini açtığında yanına gelen bir hemşire ona günlük sorular sormaya başladı. Kadının verdiği garip cevaplardan şüphelenen sağlık görevlisi Kim'e 'Bugün günlerden ne? Hangi yıldayız hatırlayabiliyor musun' diye sordu.

Kim kendinden gayet emin bir şekilde 'Evet 1980' dedi. Hemşire bir an durdu ve kadına 'Peki başkanımız kim' diye sordu. Cevap yine şok ediciydi: 'Ronald Reagan' (80'li yıllarda görevde olan 40. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı)



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SON 30 YILI KAYBOLMUŞTU NE KOCASINI NE ÇOCUKLARINI HATIRLAMIYORDU

56 yaşındaki kadının son 30 yılı bir anda kaybolmuştu. Kim, ne evlendiğini ne de iki çocuk sahibi olduğunu hatırlamıyordu.

Doktorlar yaptıkları kapsamlı testlerden sonra kadına Geçici Global Amnezi (TGA) teşhisi koydular ancak duruma neyin neden olduğu yapılan tüm taramalara rağmen bir türlü çözülemedi.

"KABUSLARIMDA BİLE 60 YAŞINDA UYANACAĞIMI GÖRMEMİŞTİM"

Yaşadığı durumu WAFB televizyonuna 'inanılmaz' diyerek anlatan Kim, 'Kabuslarımda bile bir gün 60 yaşında uyanacağımı görmemiştim. Çok fazla anımı kaybettim' dedi.

Bilgisayarın varlığından, ABD başkanının birkaç değiştiğinden habersiz olduğunu anlatan Kim, "Televizyonlar artık akıllı. Hatırladığım televizyon duvarın önünde duran ve kalkıp kanal değiştirmemiz gereken bir kutuydu" ifadelerini kullandı.



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Hayatını değiştiren olayın üzerinden 4 yıl geçmesine hafızası hala toparlanamayan kadın, eski haberleri, günlüklerini okuyarak bir şeyler hatırlamaya çalıştığını ancak okuduğu şeyin bir başkasının hayatı gibi geldiğini söylüyor.

Eski fotoğraflarına bakarak kocası ve çocukları ile anılarını canlandırmaya çalışan kim, hayatından 30 yılı kaybetmiş olsa da artık her günün ne kadar değerli olduğunu bilerek hayatına devam ediyor: "Belki 30 yılım kayboldu ama yeni anılar biriktirebilirim"

GEÇİCİ GLOBAL AMNEZİ (TGA) NEDİR?

Geçici Global Amnezi (TGA) ani olarak görülen ve ataklar halinde beliren kısa süreli bir hafıza kaybıdır. Ataklar sırasında, son yaşanan olay ve bilgiler kişi tarafından hatırlanamaz. Hasta kim olduğunu bilir ve yakınlarını tanır.

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TGA durumunda hafıza kaybı genelde 6 ila 8 saat sürer. Hafıza yavaş da olsa sonunda yerine geri gelir. Hastalık yorucu aktivite, yüksek stresli olaylar sonrasında ortaya çıkabilir. Migren geçmişi olan ve 50 yaş üstü bireylerde daha sık görülür.