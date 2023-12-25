Son dakika haberi: İsrail-Hamas savaşında son durum... İsrailli rehine anlattı: Kassam tugayları bize siper oldu!

İsrailli rehine: Kassam Tugayları bize siper oldu

İsrail ve Hamas arasında yapılan rehine anlaşması kapsamında serbest bırakılan rehinelerden Almog Goldstein, İsrail’in Kanal 12 televizyonunda yaşadıklarını anlattı.



7 Ekim saldırılarında çocukları bile rehin alınan 48 yaşındaki kadın esaret altında kaldığı 51 gün boyunca yoğun İsrail bombardımanına maruz kaldıklarını ve Hamas'ın askeri kanadı El Kassam Tugayları'nın kendilerine siper olduğunu söyledi.



Esir olduğu dönemde gece yarısı çıkan bir çatışmanın ortasında kaldığını anlatan Goldstein, “Sokakta, süpermarketin bulunduğu bir yerdeydik. Birden yoğun bir bombardıman başladı. Bizi esir alan Kassam Tugayları önümüzde ayakta durup bizi bedenleriyle korudular” ifadelerini kullandı.



Hamas üyelerinden birine 'Bizi öldürecekler mi' diye sorduğunu anlatan kadın 'sizden önce biz öleceğiz' cevabı aldığını belirtti ve Hamas mensuplarının kadınlara çok saygılı davrandığını anlattı:



“Kadınlara saygı duyuyorlardı. Onlara göre kadın kutsaldır ve dokunmaları yasaktır. Onlara göre kadınlar kraliçedir.”