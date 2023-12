Son dakika haberi: İsrail-Hamas savaşında son durum... İsrailli rehine anlattı: Kassam tugayları bize siper oldu!

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde yoğun çatışmalar yaşanıyor. Sosyal medyaya düşen görüntülerde işaret fişeklerinin gökyüzünü aydınlattığı ve yüksek sesli patlamaların duyulduğu görüldü.





IDF activity continues in the northern West Bank city of Jenin. pic.twitter.com/qksUv1aivt