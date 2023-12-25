Son dakika haberi: İsrail-Hamas savaşında son durum... İsrailli rehine anlattı: Kassam tugayları bize siper oldu!

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İsrail ve Hamas arasında yapılan rehine anlaşması kapsamında serbest bırakılan rehinelerden Almog Goldstein, İsrail’in Kanal 12 televizyonunda yaşadıklarını anlattı.
7 Ekim saldırılarında çocukları bile rehin alınan 48 yaşındaki kadın esaret altında kaldığı 51 gün boyunca yoğun İsrail bombardımanına maruz kaldıklarını ve Hamas'ın askeri kanadı El Kassam Tugayları'nın kendilerine siper olduğunu söyledi.
Esir olduğu dönemde gece yarısı çıkan bir çatışmanın ortasında kaldığını anlatan Goldstein, “Sokakta, süpermarketin bulunduğu bir yerdeydik. Birden yoğun bir bombardıman başladı. Bizi esir alan Kassam Tugayları önümüzde ayakta durup bizi bedenleriyle korudular” ifadelerini kullandı.
Hamas üyelerinden birine 'Bizi öldürecekler mi' diye sorduğunu anlatan kadın 'sizden önce biz öleceğiz' cevabı aldığını belirtti ve Hamas mensuplarının kadınlara çok saygılı davrandığını anlattı:
“Kadınlara saygı duyuyorlardı. Onlara göre kadın kutsaldır ve dokunmaları yasaktır. Onlara göre kadınlar kraliçedir.”
İsrail ve Hamas arasında yapılan rehine anlaşması kapsamında serbest bırakılan rehinelerden Almog Goldstein, İsrail’in Kanal 12 televizyonunda yaşadıklarını anlattı.
7 Ekim saldırılarında çocukları bile rehin alınan 48 yaşındaki kadın esaret altında kaldığı 51 gün boyunca yoğun İsrail bombardımanına maruz kaldıklarını ve Hamas'ın askeri kanadı El Kassam Tugayları'nın kendilerine siper olduğunu söyledi.
Esir olduğu dönemde gece yarısı çıkan bir çatışmanın ortasında kaldığını anlatan Goldstein, “Sokakta, süpermarketin bulunduğu bir yerdeydik. Birden yoğun bir bombardıman başladı. Bizi esir alan Kassam Tugayları önümüzde ayakta durup bizi bedenleriyle korudular” ifadelerini kullandı.
Hamas üyelerinden birine 'Bizi öldürecekler mi' diye sorduğunu anlatan kadın 'sizden önce biz öleceğiz' cevabı aldığını belirtti ve Hamas mensuplarının kadınlara çok saygılı davrandığını anlattı:
“Kadınlara saygı duyuyorlardı. Onlara göre kadın kutsaldır ve onlara dokunmaları yasaktır. Onlara göre kadınlar kraliçedir.”
İşgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde yoğun çatışmalar yaşanıyor. Sosyal medyaya düşen görüntülerde işaret fişeklerinin gökyüzünü aydınlattığı ve yüksek sesli patlamaların duyulduğu görüldü.
IDF activity continues in the northern West Bank city of Jenin. pic.twitter.com/qksUv1aivt— Joe Truzman (@JoeTruzman) December 25, 2023
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Gazze Şeridi'nde 2 askerinin daha öldürüldüğünü duyurdu. İsmi Nitai Meisels ve Rani Tamir olarak açıklanan askerlerin ölümü ile İsrail'in kaybı 156'ya yükseldi.
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 79’uncu günde devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı açıklamada, İsrail’in Magazi Mülteci Kampı’na hava saldırısı düzenlediğini belirterek, ilk belirlemelere göre 70 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.
El-Kudra, enkaz altında çok sayıda kişinin olduğunu, bu nedenle ölü sayısının artacağını ifade ederek, saldırıyı “katliam” olarak nitelendirdi.