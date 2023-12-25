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Son dakika haberi: İsrail-Hamas savaşında son durum... İsrailli rehine anlattı: Kassam tugayları bize siper oldu!

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#İsrail#Hamas#Gazze
Son dakika haberi: İsrail-Hamas savaşında son durum... İsrailli rehine anlattı: Kassam tugayları bize siper oldu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 25, 2023 08:27

80 gün önce başlayan İsrail-Hamas savaşı devam ederken Filistin'de yaşanan insanlık dramı da giderek büyüyor .İsrail’in Gazze Şeridi'ndeki Magazi Mülteci Kampı’na düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 70 kişi hayatını kaybetti. İsrail ve Hamas arasında yapılan rehine anlaşması kapsamında serbest bırakılan rehinelerden Almog Goldstein yaşadıklarını İsrail televizyonunda anlattı ve Kassam Tugayları'nın kendilerine siper olduğunu söyledi.

İsrailli rehine: Kassam Tugayları bize siper oldu

İsrail ve Hamas arasında yapılan rehine anlaşması kapsamında serbest bırakılan rehinelerden Almog Goldstein, İsrail’in Kanal 12 televizyonunda yaşadıklarını anlattı.

7 Ekim saldırılarında çocukları bile rehin alınan 48 yaşındaki kadın esaret altında kaldığı 51 gün boyunca yoğun İsrail bombardımanına maruz kaldıklarını ve Hamas'ın askeri kanadı El Kassam Tugayları'nın kendilerine siper olduğunu söyledi.

Esir olduğu dönemde gece yarısı çıkan bir çatışmanın ortasında kaldığını anlatan Goldstein, “Sokakta, süpermarketin bulunduğu bir yerdeydik. Birden yoğun bir bombardıman başladı. Bizi esir alan Kassam Tugayları önümüzde ayakta durup bizi bedenleriyle korudular” ifadelerini kullandı.

Hamas üyelerinden birine 'Bizi öldürecekler mi' diye sorduğunu anlatan kadın 'sizden önce biz öleceğiz' cevabı aldığını belirtti ve Hamas mensuplarının kadınlara çok saygılı davrandığını anlattı:

“Kadınlara saygı duyuyorlardı. Onlara göre kadın kutsaldır ve dokunmaları yasaktır. Onlara göre kadınlar kraliçedir.”

İsrailli rehine: Kassam Tugayları bize siper oldu
İsrailli rehine: Kassam Tugayları bize siper oldu

İsrail ve Hamas arasında yapılan rehine anlaşması kapsamında serbest bırakılan rehinelerden Almog Goldstein, İsrail’in Kanal 12 televizyonunda yaşadıklarını anlattı.

7 Ekim saldırılarında çocukları bile rehin alınan 48 yaşındaki kadın esaret altında kaldığı 51 gün boyunca yoğun İsrail bombardımanına maruz kaldıklarını ve Hamas'ın askeri kanadı El Kassam Tugayları'nın kendilerine siper olduğunu söyledi.

Esir olduğu dönemde gece yarısı çıkan bir çatışmanın ortasında kaldığını anlatan Goldstein, “Sokakta, süpermarketin bulunduğu bir yerdeydik. Birden yoğun bir bombardıman başladı. Bizi esir alan Kassam Tugayları önümüzde ayakta durup bizi bedenleriyle korudular” ifadelerini kullandı.

Hamas üyelerinden birine 'Bizi öldürecekler mi' diye sorduğunu anlatan kadın 'sizden önce biz öleceğiz' cevabı aldığını belirtti ve Hamas mensuplarının kadınlara çok saygılı davrandığını anlattı:

“Kadınlara saygı duyuyorlardı. Onlara göre kadın kutsaldır ve onlara dokunmaları yasaktır. Onlara göre kadınlar kraliçedir.”

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El-Kudra, enkaz altında çok sayıda kişinin olduğunu, bu nedenle ölü sayısının artacağını ifade ederek, saldırıyı “katliam” olarak nitelendirdi.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineİsrailli rehine: Kassam Tugayları bize siper oldu
timelineİsrailli rehine: Kassam Tugayları bize siper oldu
timelineCenin'de yoğun çatışmalar
timelineIDF ölen askerlerin sayısının 156'ya yükseldiğini duyurdu
timelineİsrail Magazi Mülteci Kampı’nı vurdu: 70 ölü
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#İsrail#Hamas#Gazze

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