Bakanlıktan kuryeliğe... Almanya'da kuryelik yapan eski Afgan bakan ilk defa konuştu!

Sosyal medya eski Afganistan İletişim ve Teknoloji Bakanı Sayed Ahmad Saadat’ı konuşuyor.

Almanya'nın Leipzig şehrinde bisikletli yemek kuryeliği yapan Saadat, sessizliğini bozdu.

Afganistan'daki yolsuzluktan bıktığı için istifa ettiğini belirten eski bakan AFP'ye verdiği demeçte 'İş iştir... Bunda utanılacak bir şey yok' dedi.

Hafta içi 6 saat hafta sonları ise öğlen 12'den akşam 10'a kadar çalıştığını belirten Saadat, saatte 15 euro kazandığını ve bunun da masraflarını karşılamaya yettiğini sözlerine ekledi.

Almanya'ya taşındığı için pişman olmadığının altını çizen eski bakan, Alman hükümetine Afganistan hakkında tavsiyelerde bulunmaya hazır olduğunu belirtti.



Uluslararası toplumu Afganistan'a sırt çevirmemesi gerektiğini belirten Saadat, Taliban'a gelince, insan hakları ve kadın hakları açısından 'geçmişteki hatalardan ders almış olabilirler' diyor.

2016'dan 2018'e kadar Afganistan'da iletişim bakanı olarak görev yapan Saadat, Aralık 2020'de ülkeden ayrılarak Almanya'nın Saksonya eyaletine geldi.

Eski bakanın daha önce İngiltere'de ikamet ettiği ve eski Kabil hükümetinden aldığı davetle Afganistan'a giderek bakan olduğu biliniyordu.

İngiltere'de de yaşama ve çalışma hakkı bulunan eski bakan tercihini Almanya'dan yana kullandı.

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