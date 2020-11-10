Bakan Koca'dan Rus mevkidaşıyla önemli görüşme

Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Rusya Federasyonu Sağlık Bakanı Sayın Mikhail Murashko ile bir telefon görüşmesi yaptık. Covid- 19 aşı çalışmaları başta olmak üzere, sağlık alanında iş birliği içinde olduğumuz konular ve yer aldığımız uluslararası faaliyetler üzerinde fikir alışverişinde bulunduk" ifadelerini kullandı.