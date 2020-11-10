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Dünya
DHA
Haber Giriş: 10.11.2020 - 23:22 | Son Güncelleme:

Bakan Koca'dan Rus mevkidaşıyla önemli görüşme

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Bakan Koca'dan Rus mevkidaşıyla önemli görüşme
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Rus mevkidaşı Mikhail Murashko ile telefonda görüşerek fikir alışverisinde bulunduklarını açıkladı.

Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Rusya Federasyonu Sağlık Bakanı Sayın Mikhail Murashko ile bir telefon görüşmesi yaptık. Covid- 19 aşı çalışmaları başta olmak üzere, sağlık alanında iş birliği içinde olduğumuz konular ve yer aldığımız uluslararası faaliyetler üzerinde fikir alışverişinde bulunduk" ifadelerini kullandı.

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