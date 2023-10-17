Bakan Fidan: Filistin devletinin kurulması ertelendikçe bölgeye barış gelmeyecek

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Bakan Fidan'ın açıklamasından satır başları şöyle;



"Gazze'de devam eden dramın durdurulması, sivil halkın etkilenmemesi için alınacak tedbirleri görüşüyoruz. Özellikle Gazze'deki nüfusa insanı yardımların ulaştırılması konusunda bölge ülkeleriyle yoğun bir temas içindeyiz. Türkiye olarak başta Mısır olmak üzere yakın iş birliği yürütüyoruz.



TARİHİ BİR BARIŞ ÇIKABİLİR



Bu çatışmanın aslında daha büyük savaşların kapısını açması için değil daha büyük bir barış sağlaması için neler yapabiliriz, bunun üzerinde çalışıyoruz. Bu savaştan daha büyük savaşlar çıkacağı gibi tarihi bir barış da çıkabilir. Cumhurbaşkanımız buna inanmakta ve bunun için çalışmakta.



FİLİSTİN DEVLETİ KURULMADAN BÖLGEYE BARIŞ GELMEYECEK



Bir Filistin devleti kurulması için uluslararası toplumun ciddi bir adım atması için zaman gelmiştir. Filistin devletinin kurulması ertelendikçe bölgeye barış gelmeyecektir. Son olaylar bunu kanıtlamıştır. Başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devleti kurulmalı.



Yarın Cidde'de İİT Dışişleri Bakanları olağanüstü toplantısı yapılacak. Türkiye olarak ikili ve çoklu görüşmelerde gerçekleri söylemekten geri durmuyoruz.



BUNUN ADI HIRSIZLIK, UYARILARIMIZI DİKKATE ALIN



Biz bu konuda oldukça ciddiyiz. Netleşmiş fikirlerimiz var. Bunların başında Filistin devletine giden yolda aranan çözümlerin yeterli olmadığı görüldü. Çözüm için yeni yöntemler gerekli.

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Uzun yıllardır oluşturdukları algıyla hem kendilerine hem de dünyaya yalan söylediklerini görüyoruz, artık buna bir son verme zamanı geldi. Tanımlamalar değişmeli. Bunun adı yerleşimci değil, hırsızlıktır. Artık bunun böyle ifade edilmesi gerekiyor. Buna benzer yalanların kabul görmediği son çıkan olaylarla ortaya çıktı. Bu yalan İsrail ve Filistin'e barış getirmiyor. Bu yalandan vazgeçilmesi lazım.

Mescid-i Aksa ile ilgili hassasiyetlere uluslararası toplumun daha çok dikkat etmesi gerek. Yıllardır uyarıyoruz, uyarılarımıza kulak verin. Kutsallarla oynanmaz.



Bizim uluslararası topluma çağrımız, bildiğiniz gerçeklere uygun şekilde davranmanız. Yapılanın ne olduğunu siz de iyi biliyorsunuz biz de biliyoruz.



HER TÜRLÜ KOLAYLAŞTIRICI VE İNSANİ ROLU OYNAMAYA HAZIRIZ



Türkiye olarak bize yapılan başvurular çerçevesinde her türlü kolaylaştırıcı ve insani rolü oynama konusunda prensip bir kararımız var. Bütün krizlerde bunu ortaya koyuyoruz. Şu ana kadar çeşitli ülkelerden vatandaşlarının salıverilmesi konusunda talepler aldık. Yabancıların, sivillerin bırakılması konusundaki çabalarımız devam etmekte. Kalıcı barışın sağlanması için çalışmalarımız devam edecek."