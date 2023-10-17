İsrail'in en büyük korkusuydu... Kıyamet senaryosu: 'Hizbullah Hamas'tan çok daha büyük bir tehdit'

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İsrail Hamas savaşında çatışmalar 11. gününde devam ediyor. Kara saldırısı için hazırlık yapan İsrail, Gazze'yi tam abluka altına aldı ve sınırlara büyük bir askeri yığınak yaptı. Lübnan Hizbullah'ı ise Tel Aviv yönetiminin kara saldırısı başlatması durumunda savaşa katılmaya 'tamamen hazır' olduğunu duyurdu.



İsrail ordusu dün artan gerilim nedeniyle kuzey sınırında yaşayan sivilleri tahliye ettiğini duyurdu ve savaşa dahil olması durumunda 'Hizbullah'ı yok edeceğini' açıkladı.

İSRAİL VE LÜBNAN İÇİN YIKICI SONUÇLARI OLUR

Peki Hizbullah'ın savaşa katılması dengeleri nasıl değiştirecek? Bugün dünya medyasında yer alan analizlerde Hizbullah'ın savaşa dahil olmasının Hamas ve Gazze üzerindeki baskıyı hafifleteceği ancak Lübnan ve İsrail için yıkıcı sonuçları olacağı öne sürüldü.

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MAVİ HAT'TA GERİLİM ZİRVEDE

İsrail ve Hizbullah son olarak 2006 yılında gerçekleşen ve 34 gün süren 'Lübnan Savaşı'nda karşı karşıya geldiler. Her iki taraf da zafer ilan etse de savaşın kazananı olmadı, kaybedenler ise Lübnanlı siviller oldu. Çatışmalar 1.100'den fazla Lübnan vatandaşı ve 165 İsraillinin ölümüyle sonuçlandı.

Tel Aviv yönetimi, 2006'dan beri Hizbullah ile savaşa dönmekten kaçınsa da, İsrail ile Lübnan arasında yer alan BM kontrolündeki Mavi Hat'ta gerilim yaz boyunca yüksekti. 7 Ekim'de patlak veren çatışmalarla bu gerilim zirveye tırmandı ve 'İsrail için yeni bir cephe mi açılıyor?' sorusu gündeme geldi.



İsrail Lübnan sınırında alarma geçti/AP

İSRAİLLİLERİN EN BÜYÜK KORKUSU: ÇOK CEPHELİ SAVAŞ

İsrail bundan 50 yıl önce gerçekleşen Yom Kippur savaşından bu yana iki cepheli bir savaşa girmedi. İsraillilerin "çok cepheli" savaş dediği ve yıllardır uyarıda bulundukları risk şu an karşılarında büyük bir tehdit olarak duruyor.

İngiliz medyası İsrail'in günlerdir beklenen kara saldırısının gecikmesinin arkasındaki nedenlerden birinin bu olduğunu iddia ederken Amerikalı yetkililer İsrail'e gönderdikleri askeri yardımlar ve yaptıkları konuşlandırmaların Hizbullah'ı en azından şimdilik durduracağını belirtiyor.



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Hamas'tan çok daha güçlü silahlara sahip olan Hizbullah'ın savaşa girmesi İsrail için bir kıyamet senaryosu olarak değerlendiriliyor.



Hizbullah'ın son 17 yılda askeri yeteneklerini önemli ölçüde geliştirdiğini belirten analist Nicholas Blanford, Aljazeera'ye yaptığı açıklamada grubun İsrail'i vuracak 3.000 ila 5.000 savaşçısı ve kısa menzilli füzeleri olduğuna dikkat çekti ve "Yahudi devletinin kurulduğu 1948'den bu yana Hizbullah şu anda İsrail'e en büyük zararı verebilecek durumda" dedi.

HİZBULLAH HAMAS'TAN ÇOK DAHA CİDDİ BİR TEHDİT

Hizbullah'ın tam zamanlı ve yedek askerler de dahil olmak üzere toplamda 60.000 savaşçısının olduğu tahmin ediliyor. Ayrıca 2006 yılında 14 bin olan füze stokunun da şu anda 150 bine çıktığı düşünülüyor.

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ABD'li NewYorkTimes gazetesi hassas güdümlü füzelerden oluşan geniş cephaneliği ve binlerce deneyimli savaşçısı ile Hizbullah'ın Hamas'tan çok daha ciddi bir tehdit oluşturduğuna dikkat çekerden, İngiliz Telegraph gazetesi Hizbullah'ın Suriye'de de varlığı olduğunu belirterek 'bölgesel çatışma' riskine dikkat çekti.



Kimsenin istemediği en korkunç senaryonun 'küresel bir savaş' olduğunu belirten Telegraph gazetesi Hizbullah'ın da savaşı dahil olması ile fitili ateşlenen yangının İran, Irak ve Yemen'e de sıçrayabileceğini öne sürdü.

Hizbullah ve İran'ın savaşa katılması durumunda ABD'nin her iki tarafa da doğrudan saldırı düzenleme konusunda büyük bir baskıyla karşı karşıya kalacağını iddia eden gazete, nihayetinde ABD ve İran'ın karşı karşıya gelebileceğini iddia etti ve olası bir ABD-İran geriliminde Rusya'nın müttefiki İran'ın yanında yer alacağını yazdı.