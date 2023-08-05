Bakan Fidan'dan peş peşe kritik görüşmeler

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Güney Kafkasya’daki gelişmeler ve bu çerçevede Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci, Karadeniz Tahıl Girişimi’nin tekrar canlandırılması hususu, Karadeniz’in güvenliği ve NATO genişlemesi konuları ele alındı.

UKRAYNA DIŞİŞLERİ BAKANI KULEBA İLE DE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Fidan, UKRAYNA Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Bakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Görüşmede, Karadeniz Tahıl Girişimine tekrar işlerlik kazandırmak için atılabilecek adımlar ele alındı.