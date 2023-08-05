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Bakan Fidan'dan peş peşe kritik görüşmeler

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#Hakan Fidan#Dmytro Kuleba#Ukrayna
Bakan Fidandan peş peşe kritik görüşmeler
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2023 17:55

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Güney Kafkasya’daki gelişmeler ve bu çerçevede Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci, Karadeniz Tahıl Girişimi’nin tekrar canlandırılması hususu, Karadeniz’in güvenliği ve NATO genişlemesi konuları ele alındı.

UKRAYNA DIŞİŞLERİ BAKANI KULEBA İLE DE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Fidan, UKRAYNA Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Bakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Karadeniz Tahıl Girişimine tekrar işlerlik kazandırmak için atılabilecek adımlar ele alındı. 

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#Hakan Fidan#Dmytro Kuleba#Ukrayna

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