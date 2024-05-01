Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Türkiye İsrail'e karşı UAD'de açılan davaya müdahil oluyor

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Türkiye olarak Güney Afrika'nın İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı davaya müdahil olmaya karar verdik." dedi.

Fidan açıklamasında, 'İsrail'e zorlayıcı tedbirler şarttır. Bir tercih ile karşı karşıyayız. Ya hukuktan yana olacağız ya da zulmün yol açtığı bedelleri hep birlikte ödeyeceğiz. Gazze'de akan kan yanız Filistinlilerin kanı değildir. İnsanlık Gazze'de bir sınav vermektedir' ifadelerini kullandı.

'21. yüzyılda Gazze'de açlıktan ölümler yaşanırken, bölgede toplu mezarlar ortaya çıkarken uluslararası toplum daha neyi beklemekte? Artık zorlayıcı tepkilerin meydana gelmesi gerekiyor' diyen Fidan sözlerine şöyle devam etti;

'İsrail-Filistin meselesinde Batı da bizim tutumumuza yaklaşıyor. İsrail'in suçlarına kefil olan ülkelere ikaz olarak bir kez daha vurgulamak istiyorum. Krizin başından beri Gazze'de yaşanan insanlık trajedisinin dünyanın dört bir yanında tepki çekeceğini söyledik. Bugün, İsrail'e destek veren ülkelerde halk sokağa dökülmüş durumda. Gazze'de akan kan yalnızca Gazzelilerin kanı değildir'

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Endonezyalı mevkidaşı ile Filistin konusunu konuştuklarını belirten Fidan, iki tarafın aynı görüşleri paylaştığının altını çizdi.

Bakan Fidan ayrıca Filistin'in uluslararası arenada tanınması için dost ülkeler ile ortak bir çalışmanın sürdüğünü belirtti.



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