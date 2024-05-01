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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...
İsrail Devlet Başkanı Isaac Herzog, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Tel Aviv'de düzenlediği basın toplantısında gazetecilere, 'İsrail'in müttefikleri ve dostlarının Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni (UCM) İsrail'e karşı kullanma çabalarını' reddetmeleri gerektiğini söyledi.
Herzog, ICC'nin İsrailli liderler hakkında haberlere konu olan soruşturmasını 'tüm demokrasiler, özgür ve barışsever uluslar için açık ve mevcut bir tehlike' olarak nitelendirdi.
İsrail ordusu Güney Lübnan'daki Hizbullah hedeflerini vurduğunu duyurdu. Açıklamada saldırıların Al-Khyam ve Kfar Kila bölgelerinde gerçekleştirildiği bilgisine yer verildi.
ABD'nin önde gelen üniversitelerinden biri olan Columbia bir süredir Filistin'e destek protestolarının merkezinde yer alıyordu. Kampüsün bir bölümünü işgal eden öğrencilerin eylemi polis baskını ile son buldu.
Ülke basınında yer alan haberlere göre, New York Polis Departmanı 2 saat süren baskının ardından bölgedeki kontrolü sağladı.
Al Jazeera, düzinelerce kişinin gözaltına alındığını duyurdu. NYPD'den yapılan resmi açıklamada herhangi bir polise direnme vakasının yaşanmadığı ve yaralanmanın olmadığı bilgisine yer verildi.
Columbia Üniversitesi yaptığı açıklamada polisin üniversite yönetiminin iteği doğrultusunda kampüse girdiğini duyurdu. Açıklamada Üniversite yönetiminin başka seçeneği olmadığı öne sürüldü.
AFP: ÜNİVERSİTE POLİSİN KALMASINI İSTİYOR
AFP ise üniversite yönetiminin polisin 17 Mayıs'a kadar kampüste kalmasını istediğini yazdı.
Öğrenciler 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki savaşa karşı gösteriler, oturma eylemleri ve açlık grevleri düzenledi. Son dönemde ise üniversite kampüslerinde kamp kurmaya başladılar.
Bu öğrenciler üniversitelerin İsrail'le ilişkisi olan şirketlerle finansal bağlarını koparmasını talep ediyor.
İsrail'de ya da İsrailli kuruluşlarla iş yapan şirketlerin Gazze'de devam eden savaşta suç ortağı olduğunu söyleyen öğrenciler, bu şirketlere yatırım yapan üniversitelerin de suça dahil olduğunu savunuyor.
Üniversitelere yapılan bağışlar, araştırma laboratuvarlarından burs fonlarına kadar birçok şeyi finanse ediyor. Ancak bu bağışlar çoğunlukla milyonlarca ve milyarlarca dolarlık yatırımlardan elde edilen getirilerden oluşuyor.
Mısırlı yetkililer Londra merkezli Katar gazetesi Al-Araby Al-Jadeed'e İsrail heyetinin rehine anlaşmasına ilişkin görüşmeleri sürdürmek üzere üç saatlik bir ziyaret için Kahire'ye geldiğini söyledi.