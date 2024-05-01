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CANLI GELİŞMELER Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... Dünya ABD'den gelen görüntüleri konuşuyor! Üniversiteye polis baskını

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#İsrail#Hamas#ABD
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2024 08:16

İsrail ablukasındaki Gazze'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Dünya ise ABD'den gelen görüntüleri konuşuyor. Filistin'e destek veren öğrenciler polis müdahalesi ile karşı karşıya kaldı. New York polisi Columbia Üniversite'nin kampüsüne girdi ve onlarca öğrenciyi gözaltına aldı. 2 saat süren müdahalenin ardından Üniversiteden ve polis departmanından ilk açıklamalar geldi.

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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...

Herzog: UCM soruşturması açık bir tehlike

İsrail Devlet Başkanı Isaac Herzog, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Tel Aviv'de düzenlediği basın toplantısında gazetecilere, 'İsrail'in müttefikleri ve dostlarının Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni (UCM) İsrail'e karşı kullanma çabalarını' reddetmeleri gerektiğini söyledi.


Herzog, ICC'nin İsrailli liderler hakkında haberlere konu olan soruşturmasını 'tüm demokrasiler, özgür ve barışsever uluslar için açık ve mevcut bir tehlike' olarak nitelendirdi.

İsrail Güney Lübnan'daki Hizbullah hedeflerini vurdu

İsrail ordusu Güney Lübnan'daki Hizbullah hedeflerini vurduğunu duyurdu. Açıklamada saldırıların Al-Khyam ve Kfar Kila bölgelerinde gerçekleştirildiği bilgisine yer verildi.

ABD polisi kampüse girdi: Düzinelerce öğrenci tutuklandı

ABD'nin önde gelen üniversitelerinden biri olan Columbia bir süredir Filistin'e destek protestolarının merkezinde yer alıyordu. Kampüsün bir bölümünü işgal eden öğrencilerin eylemi polis baskını ile son buldu.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, New York Polis Departmanı 2 saat süren baskının ardından bölgedeki kontrolü sağladı.

Al Jazeera, düzinelerce kişinin gözaltına alındığını duyurdu. NYPD'den yapılan resmi açıklamada herhangi bir polise direnme vakasının yaşanmadığı ve yaralanmanın olmadığı bilgisine yer verildi.

Üniversiteden ilk açıklama: Polisi biz davet ettik

Columbia Üniversitesi yaptığı açıklamada polisin üniversite yönetiminin iteği doğrultusunda kampüse girdiğini duyurdu. Açıklamada Üniversite yönetiminin başka seçeneği olmadığı öne sürüldü.

AFP: ÜNİVERSİTE POLİSİN KALMASINI İSTİYOR


AFP ise üniversite yönetiminin polisin 17 Mayıs'a kadar kampüste kalmasını istediğini yazdı.

Öğrenciler neden Gazze'deki savaşı protesto ediyor?

Öğrenciler 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki savaşa karşı gösteriler, oturma eylemleri ve açlık grevleri düzenledi. Son dönemde ise üniversite kampüslerinde kamp kurmaya başladılar.


Bu öğrenciler üniversitelerin İsrail'le ilişkisi olan şirketlerle finansal bağlarını koparmasını talep ediyor.
İsrail'de ya da İsrailli kuruluşlarla iş yapan şirketlerin Gazze'de devam eden savaşta suç ortağı olduğunu söyleyen öğrenciler, bu şirketlere yatırım yapan üniversitelerin de suça dahil olduğunu savunuyor.


Üniversitelere yapılan bağışlar, araştırma laboratuvarlarından burs fonlarına kadar birçok şeyi finanse ediyor. Ancak bu bağışlar çoğunlukla milyonlarca ve milyarlarca dolarlık yatırımlardan elde edilen getirilerden oluşuyor.

Kahire'deki görüşmeler devam ediyor

Mısırlı yetkililer Londra merkezli Katar gazetesi Al-Araby Al-Jadeed'e İsrail heyetinin rehine anlaşmasına ilişkin görüşmeleri sürdürmek üzere üç saatlik bir ziyaret için Kahire'ye geldiğini söyledi.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineHerzog: UCM soruşturması açık bir tehlike
timelineİsrail Güney Lübnan'daki Hizbullah hedeflerini vurdu
timelineABD polisi kampüse girdi: Düzinelerce öğrenci tutuklandı
timelineÜniversiteden ilk açıklama: Polisi biz davet ettik
timelineÖğrenciler neden Gazze'deki savaşı protesto ediyor?
timelineKahire'deki görüşmeler devam ediyor
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#İsrail#Hamas#ABD

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