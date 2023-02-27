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Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç açıklaması: Bu adımları görmeden NATO üyeliğine evet dememiz mümkün değil

Güncelleme Tarihi:

#Mevlüt Çavuşoğlu#NATO#İsveç
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2023 10:30

İsveç'in NATO üyelik sürecini değerlendiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'NATO üyeliği konusunda taahhütler var bu adımları görmeden İsveç'in üyeliğine evet dememiz mümkün değil' dedi. Çavuşoğlu daimi mekanizmanın üçüncü toplantısının 9 Mart'ta düzenleneceğini belirtti.

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İsveç'in NATO'ya üyelik sürecini değerlendiren Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, birliğin terörü bir tehdit olarak gördüğünü anımsattı ve 'Türkiye'nin tutumu gayet açıktır. NATO için iki tehditten biri terördür. Bu NATO'nun tüm belgelerinde yer alıyor. Başında beri terör ile ilgili endişelerimizin karşılanması gerektiğini söylüyoruz' dedi.

Üçlü Muhtıra'nın uygulanması konusunda İsveç'ten tatmin edici adımların gelmediğini belirten Çavuşoğlu, 'NATO üyeliği konusunda taahhütler var. Bizim bu adımları görmeden İsveç’in NATO üyeliğine evet dememiz mümkün değil' dedi.

'İsveç Finlandiya ile daimi mekanizmanın üçüncü toplantısı 9 Mart'ta düzenlenecek' diyen Çavuşoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

'İki toplantı yapıldı, üçüncü toplantıyı Kur'an yakma eyleminden sonra da erteledik. 3’üncü toplantının Brüksel’de olmasında fayda var. 9 Mart’ta düzenlenecek, İsveç’in yükümlülüklerini yerine getirmediğini açıkça görsünler.'

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Çavuşoğlu, ayrıca İsveç ve Finlandiya'nın NATO tekliflerinin ayrı ayrı değerlendirilebileceğini, bunun nedenin de Türkiye'nin Finlandiya'nın üyelik sürecine daha olumlu yaklaşması olduğunu belirtti.

Çok sayıda dışişleri bakanının depremden sonra Türkiye'yi ziyaret ettiğini belirten Çavuşoğlu, 'Biz de bu yoğunluk içerisinde onlarla yakından ilgileniyoruz, değerlendirmeler yapıyoruz'

Çavuşoğlu, bugün öğlen saatlerinde Mısır Dışişleri Bakanı'nın Adana'ya geleceğini belirtti.

 

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#Mevlüt Çavuşoğlu#NATO#İsveç

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