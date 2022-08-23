Bakan Çavuşoğlu'ndan İran'ın 3'lü zirve iddiasına yalanlama

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Haber Global'de katıldığı canlı yayında gündeme dair dikkat çekendeğerlendirmelerde bulundu.



Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;

ŞAM'LA DİYALOG, BAKANLAR SEVİYESİNDE TEMAS OLUR MU?

"Suriye'de DAEŞ gitti ama PKK , YPG güçlendi. İnsanlar evlerine dönmek istiyor ama dönemiyor. Yıllardır savaş devam ediyor. Biz en başından beri en önemli sürecin siyasi süreç olduğunu söyledik. Çok inisiyatif aldık. Bugüne kadar sadece Astana formatının ayakta kaldığını görüyoruz.

Rejim siyasi sürece tam olarak inanmadı ancak rejimin de görmesi lazım savaşarak ülke bölünecek. Bizim de desteklediğimiz muhalefet müzakere heyetini kurdu. Muhalefet anayasa ile ilgili olgun tavır sergiliyor ancak rejimden kaynaklı bir direniş var.

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Suriye'nin istikrarı ve barışının tam olarak tesis edilmeli. Astana formatında bir masasının etrafındayız. Temaslarımız oluyor. Biz her zaman muhalefetin her zaman destekçisi olduk. Güvene dayalı bir ilişkimiz var.

Diyalog için şart olmaz. Ancak bu görüşmelerin şartı ne? Bizim güvenliğimiz önemli, Suriye'nin toprak bütünlüğü önemli, insanların ülkelerine dönmeleri önemli. Barış olursa ülkenin yeniden inşası önemli.

Diyalog için bir şartımız değil ama görüşmelerin amacı ve hedefi önemli. Bizim politikamız hep sonuç odaklıdır."

SURİYE'YE OPERASYON

"PKK YPG'ye yönelik operasyonumuza birbirine karşı olan ülkelerin hepsi karşı çıkıyor. İran da karşı çıkıyor ABD'de karşı çıkıyor. Bugün yine bir açıklama vardı. DAEŞ güçlenir diyorlar, bir DAEŞ kisvesi altına saklanmışlar.

Bazı ülkelerin karşı çıkmasını anlıyorum ancak rejimin karşı çıkmasını anlamıyorum. Rejimin şuan bunu yapacak gücü yok.

Birbirine düşman ne kadar ülke varsa operasyonumuza karşı çıkıyor."

SURİYE'DEKİ PROVOKATİF SALDIRI

"Biz rejim ile muhalefetin uzlaştırılması gerektiğini söyledik. Provokasyon her yerde var, kötü niyetliler var. Bir kelime ile ortaya çıkıyorlarsa bunun arkasında başka şeyler var. İstihbaratımız bu konuda çalışmalarına devam ediyor."

İRAN'IN ÜÇLÜ ZİRVE İDDİASI

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"İddia doğru değil. Esad oraya davetli değil."

İran basını Türkiye-Suriye ve Rusya'nın, Özbekistan'ın başkenti Semerkand'da gerçekleştirilecek Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi'nde bir araya gelebileceğini iddia etmişti.

İSRAİL İLE NORMALLEŞME DÖNEMİ

"Şu an bir kararname hazırlıyoruz. Önümüzdeki süreçte geri dönecek büyükelçiler var, atanacak büyükelçiler var. Önümüzdeki günlerde Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz. Şu anda taslak çalışmamız bitmek üzere. Elimizde isimler var."

İSRAİL İLE NORMALLEŞMEYE FİLİSTİN NE DİYOR?

"Attığımız adımlar Türkiye'nin taviz vereceği anlamına gelmiyor. İlişkilerin normalleşmesi, diyalog kurulması İsrail için de önemli.

Diyaloğun her anlamda faydası olacaktır. Filistin davamızın savunulmasında da etkisi olacaktır."

GÜNEY KIBRIS'IN DOĞU AKDENİZ'DEKİ GAZ KEŞFİ

"Burası bizim kıta sahanlığımızın içinde değil. Bizim kıta sahanlığımızın içine girmelerine izin vermiyoruz. Yunanistan ve Rum kesimi bir yıl içinde 9 kez gemi gönderme teşebbüsünde bulundu. Aldığımız tedbirlerle buna izin vermedik. Bir İtalyan gemisi bilimsel araştırma için bizden izin istedi. Bu konuda iş birliği yaparız ancak bizden izin alınması gerekiyor.

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Bizim kıta sahanlığımızın sınırları belli. Uluslararası hukuka uygun hareket ediyoruz."

YUNANİSTAN'LA YUMUŞAMA OLUR MU?

"Yunanistan'ın bu yalan dolan politikadan vazgeçmesi lazım. Yunanistan'ın samimiyetsiz siyasetini biz biliyoruz. Uluslararası hukuka uymaları gerekir. Batı Trakya Türkleri zulüm altında.

İşbirliği içinde olurlarsa kazançları ne olur, olmazlarsa ne kaybederler bunu düşünmeleri lazım.

Yunanistan bu tavrını sürdürdükçe yumuşamanın anlamı yok. Samimiyet yok. Toplantı öncesi biz dostuz diye sarılır öperler, ardından Türkiye aleyhinde konuşurlar. Biraz dürüst olmaları gerekiyor."

F-16 SÜRECİ

"ABD yönetimi olumlu bakıyor. Teknik görüşmeler iyi seyrediyor, yönetim de istiyor ancak yönetim de biliyor ki biz elimizi kolumuzu bağlayacak şartlarla bunu almayız. Kullanamayacağımız ürünü neden alalım."

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UKRAYNA SAVAŞI- TAHIL ANLAŞMASI

"Antalya'da ilk toplantıdan hemen bir sonuç beklemiyorduk ancak İstanbul'daki toplantıdan sonra ümitliydik. Fakat birden her şey değişti. Masadan hızlı bir şekilde uzaklaştılar. Geldiğimiz noktada adil bir ateşkes olması gerekiyor.

Biz Türkiye olarak Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne en güçlü destek veren ülkelerden biriyiz.

Batı'dan savaşın devam etmesini isteyen ülkeler var. Tahıl anlaşmasını sabote etmek isteyenler bile var. ABD değil yalnız onu söyleyeyim.

Tahıl anlaşmasının sorunsuz işlemesi ateşkese dair bir gösterge. Umudumuzu kaybetmedik, çabalarımızı sürdürüyoruz.



Sayın Putin'e ateşkes ilan edilmesi yönündeki telkinleri paylaştık. Sayın Zelenski'ye de ateşkesin önemi vurgulandı. Kolay değil. Tahıl anlaşması devam ediyor. Ciddi bir sorun yok."