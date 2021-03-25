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Dünya
Haber Giriş: 25.03.2021 - 16:33 | Son Güncelleme:

Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Çin' açıklaması

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Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Çin' açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüşesinin ardından Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, 6 ülkeyi kapsayan bölge ziyaretleri kapsamında dün akşam saatlerinde Ankara'ya geldi.

Wang Yi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı.

Çavuşoğlu görüşmenin ardından Twitter'dan bir açıklama yayınladı.

Çavuşoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Çin Dışişlri Bakanı Wang Yi ile diplomatik ilişkilerimizin 50. yıldönümünde ekonomik işbirliği potansiyelini ele aldık. Salgınla mücadele ve aşı konusunda işbirliğini ilerleteceğiz. Uygur Türklerine ilişkin hassasiyetimizi ve düşüncelerimizi ilettik" dedi.

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