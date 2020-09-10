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AA
Haber Giriş: 10.09.2020 - 18:46 | Son Güncelleme:

Bakan Çavuşoğlu'na Gine-Bissau'da devlet nişanı verildi

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Bakan Çavuşoğlu'na Gine-Bissau'da devlet nişanı verildi
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo tarafından devlet nişanı takdim edildi.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Gine Bissau'da Cumhurbaşkanı Embalo tarafından kabul edildiğini belirterek kendilerine, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ilettiğini aktardı.

Görüşmede, başta Mali ve Libya olmak üzere bölgesel gelişmelerin değerlendirildiğini belirten Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Embalo tarafından şahsına verilen devlet nişanını gururla taşıyacağını ifade etti.

Mevlüt Çavuşoğlu, bu ülkeye yaptığı ziyaret kapsamında, Gine Bissau Başbakanı Nuno Gomes Nabiam'la da samimi bir görüşme yaptığını ve Nabiam'ı Türkiye'ye davet ettiğini belirtti.

Çavuşoğlu, bu görüşmeye ilişkin de Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Ticari ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasını tamamlayarak Karma Ekonomik Komisyonunun ilk toplantısını yapacağız. Savunma sanayii, enerji, turizm, tarım ve balıkçılıkta iş birliğimizi güçlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğluna Gine-Bissauda devlet nişanı verildi

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