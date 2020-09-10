Bakan Çavuşoğlu: Gine-Bissau'daki FETÖ okulları kapatıldı

Çavuşoğlu, “Karşılıklı olarak iki ülke başkentinde elçilik açma kararı aldık. Yakında Gine-Bissau’da elçilik açacağız. Bu elçilik, Türkiye’nin Afrika kıtasındaki 43’üncü elçiliği olacak ve 44’üncü Türk elçiliği ise çok yakında Togo’da açılacak. Bugün Suzi (Dışişleri Bakanı Suzi Carla Barbosa ) ile verimli görüşmelerimiz oldu. İşbirliğimizi ekonomi ve ticaret alanında genişleteceğiz ve karşılıklı çalışmalarımızın ve ilişkimizin hukuki çerçevesini tamamlamaya kararlıyız” dedi.

''THY SALGIN SONRASI GİNE-BİSSAU SEFERLERİNE BAŞLAYACAK''

Bakan Çavuşoğlu, “Ayrıca savunma, endüstri, enerji, turizm, tarım ve balıkçılık alanlarında karşılıklı çalışmalarımızı geliştireceğiz. ‘İş Konseyi’ oluşturma konusunda mutabık kaldık ve koronavirüs salgını sona erdiğinde Türk Hava Yolları Gine-Bissau’ya sefer başlatacak. Ve şirketlerimizi Gine-Bissau’ya yatırım yapmaya davet edeceğiz, ziyaretimiz sırasında potansiyel iş imkanlarını gördük” ifadelerini kullandı.

''MAARİF VAKFI OKUL AÇACAK''

Gine-Bissau’nun FETÖ bağlantılı okulların kapatmasını değerlendiren Çavuşoğlu, “Terör örgütü FETÖ’ye karşı yapılan savaşta verdikleri desteklerinden dolayı Gine-Bissau’ya teşekkür ederiz. FETÖ’yle bağlantılı okulların kapatılmasını ve Maarif Vakfı ile Gine-Bissau Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan eğitim anlaşmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Maarif Vakfı, Gine-Bissau’da yeni okullar açacak ve Maarif Vakfı dünya genelinde 43 ülkede 333 okula sahip. Bu 43 ülkeden 23’ü Afrika Kıtası’nda yer alıyor” dedi.