Bakan Çavuşoğlu, Umman'da Türk vatandaşlarıyla buluştu

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Umman'da çalışan bazı vatandaşlarımızla bir araya geldik. Vatandaşlarımızın başarılarıyla gurur duyuyoruz. Umman Dışişleri Bakanlığı tarafından kurulan Umman-Türkiye Dostluk Derneği kardeşlik bağlarımızı daha da güçlendirecek." ifadesini kullandı.