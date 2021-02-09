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Dünya
AA
Haber Giriş: 09.02.2021 - 22:39 | Son Güncelleme:

Bakan Çavuşoğlu, Umman'da Türk vatandaşlarıyla buluştu

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Bakan Çavuşoğlu, Umman'da Türk vatandaşlarıyla buluştu
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret için gittiği Umman'da Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Umman'da çalışan bazı vatandaşlarımızla bir araya geldik. Vatandaşlarımızın başarılarıyla gurur duyuyoruz. Umman Dışişleri Bakanlığı tarafından kurulan Umman-Türkiye Dostluk Derneği kardeşlik bağlarımızı daha da güçlendirecek." ifadesini kullandı.

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