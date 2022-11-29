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Bakan Çavuşoğlu'ndan peş peşe görüşmeler

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#Dışişleri Bakanı#Mevlüt Çavuşoğlu#Estonya
Bakan Çavuşoğlundan peş peşe görüşmeler
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2022 19:03

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Romanya’nın başkenti Bükreş’te temaslarına devam ediyor. Bakan Çavuşoğlu, Bükreş'te Estonya ve Portekizli mevkidaşları ile görüştü. Bakan Çavuşoğlu ayrıca İran'lı mevkidaşı ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak üzere geldiği Romanya'nın başkenti Bükreş’te temaslarını sürdürüyor.

Çavuşoğlu, ilk görüşmesini Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu ile yaptı. Görüşmede, NATO’nun genişlemesi ve Ukrayna’daki savaşa ilişkin son gelişmeler ele alındı.

Bakan Çavuşoğlundan peş peşe görüşmeler

PORTEKİZ DIŞİŞLERİ BAKANI CRAVİNHO İLE GÖRÜŞTÜ

Çavuşoğlu, Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu ile bir araya gelmesinin ardından Portekiz Dışişleri Bakanı Joao Cravinho ile görüştü. Görüşmede, Türkiye-Portekiz arasındaki ekonomik ilişkiler, NATO’nun genişlemesi ve Ukrayna’daki savaşa ilişkin son gelişmeler ele alındı.

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İRANLI MEVKİDAŞI İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir-Abdullahiyan ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Önümüzdeki dönemde yapılacak karşılıklı ziyaretlerin hazırlıkları ele alınmıştır” denildi. 

 

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#Dışişleri Bakanı#Mevlüt Çavuşoğlu#Estonya

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