Bakan Çavuşoğlu, Almanya İçişleri Bakanı Seehofer ile görüştü

Twitter hesabından görüşmeye ilişkin Almanca ve Türkçe yaptığı paylaşımda Çavuşoğlu, Seehofer ile düzensiz göç konusunda atılabilecek adımları değerlendirdiklerini belirtti.

Görüşmede PKK ve FETÖ terör örgütleriyle mücadelede etkin iş birliğinin önemini vurguladıklarını kaydeden Çavuşoğlu, Seehofer'e bu yıl da Türkiye'nin uygulayacağı güvenli turizm önlemleri hakkında bilgi verdiğini bildirdi.

#Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer’le düzensiz göç konusunda atılabilecek adımları değerlendirdik.

-PKK ve FETÖ terör örgütleriyle mücadelede etkin işbirliğinin önemini vurguladık.

-Bu yıl da uygulayacağımız güvenli turizm önlemleri hakkında bilgi verdik.🇹🇷🇩🇪 pic.twitter.com/AEsR5DwgGM — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) May 5, 2021

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