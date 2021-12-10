Bahisçilerin favorisi Mehmet Öz

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ABD’deki yasal bahis sitesi Bovada, Mehmet Öz’ün kazanmasına 1’e karşı 1.85 teklif sundu. Cumhuriyetçi Parti’den adaylığını açıklayan Mehmet Öz’ün eyaletteki en yakın rakibi Demokrat Partili eyalet valisi vekili John Fetterman’a ise 2.35 oranla şans verildi. Bovada, Mehmet Öz’ün önündeki en büyük engelleri ise uzun yıllar Pennsylvania’da yaşamaması ve Türkiye vatandaşlığının bulunması olarak gösterdi. Ancak Amerikan yasalarına göre, çifte vatandaş olmak Senato seçimlerinde yasal bir engel teşkil etmiyor.

Üstelik televizyon programlarıyla Amerikan halkının gönlüne taht kuran Mehmet Öz, ülkede oldukça ünlü ve güvenilir bir ekran yüzü. Bu da onu tüm rakiplerinin önüne geçiriyor. Eski ABD Başkanı Donald Trump’a yakınlığıyla bilinen Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham da Öz’ün adaylığının partileri için “heyecan verici” olduğunu belirtmişti.