Baba Vanga’nın 2023 kehanetleri ortaya çıktı... İşte dünyayı bekleyen 3 felaket

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Ölümünün üzerinden 24 yıl geçmesine rağmen insanlar hala Bulgar asıllı kahinin öngörülerini takip etmeye devam ediyor.

11 Eylül terör saldırıları, Obama'nın başkan seçilmesi, Brexit oylaması ve hatta koronavirüs salgınını kehanetleri ile bildiği iddia edilen, Balkanlar’ın Nostradamus’u olarak bilinen Baba Vanga'nın 2023 yılı için öngörüleri ortaya çıktı.

Yaptığı kehanetlerden geriye hiçbir yazılı metin bırakmayan Baba Vanga 2023 yılı için çok iç açıcı bir tablo çizmedi.

GÜNEŞ FIRTINASI DÜNYA'YI VURACAK

Indy 100'de yer alan habere göre, Baba Vanga 2023 yılında gezegenimiz Dünya'nın ölümcül bir Güneş Fırtınası'nın hedefi olacağı kehanetinde bulundu.

1582 yılında gökyüzünde 'büyük bir ateş'e benzeyen ve 'Büyük Yangın' olarak anılan bir Güneş Fırtınası Dünya'yı vurmuş, tarih kitaplarında üç gün süren fırtına şu ifadeler ile betimlenmişti;

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'Gökyüzünün tamamı ateşli alevler içinde gibiydi; sanki gökyüzü yanıyordu.'

BİYOLOJİK SİLAH TESTİ YAPILACAK!

Ünlü mistik, bir ülkenin 2023'te bir biyolojik silah testi yapacağı kehanetinde bulundu.

1911 doğumlu Bulgar mistik Vangeliya Pandeva Gushterova, daha önce Rus denizaltısı Kursk'un batacağını tahmin etmişti.

Baba Vanga'nın kehanetinde ülke ismi verilmedi. Ancak pek çok sosyal medya kullanıcısı bu ülkenin Rusya, Çin, Kuzey Kore veya İran olabileceği yorumunda bulundu.

DÜNYA'NIN YÖRÜNGESİ DEĞİŞECEK

Bulgar kahinin son ama ancak en dikkat çeken 2023 kehaneti ise Dünya'nın yörüngesinin değişeceği.

Böyle bir değişimin yaşanması durumunda gezegenimiz bir dizi felakete ev sahipliği yapabilir.

BAZI ÖNGÖRÜLERİ DOĞRU ÇIKMIŞTI

Kör mistik, yaptığı öngörüden sonra Rus denizaltısı Kursk'un 2000 yılında batmasıyla DÜNYA çapında öne çıkmıştı.

Ölümünden önce Baba Vanga, Kursk'ta birçok insanın sel felaketinden etkileneceği konusunda uyarılar yapmıştı.

Baba Vanga'nın 2008'de Barack Obama'nın ABD Başkanı seçilmesini öngördüğü de söyleniyor.