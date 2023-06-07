Baba Vanga yıllar önce uyarmıştı... 2023 kehaneti gerçek mi oluyor? Ukrayna'dan gelen haber alarma geçirdi!

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11 Eylül saldırısı, Obama'nın başkan seçilmesi ve hatta koronavirüs salgınını kehanetleri ile bildiği iddia edilen Bulgar Kahin, Baba Vanga yeniden dünya gündeminde...

Ukrayna'dan gelen korkunç haber sonrası Baba Vanga'nın 2023 kehaneti bir kez gündem oldu.

Ukrayna’da savaş bu kez ülkenin en büyük hidroelektrik santrallarından Kahovka barajını vurdu.

Rusya ve Ukrayna birbirini suçlarken Dinyeper nehri üzerindeki barajın patlamasıyla birçok yerleşim birimini su bastı.

Zaporojye nükleer santralı tehdit altında kaldı. Bu uyarı sonrası Baba Vanga'nın dünyayı kasıp kavuracak bir nükleer felaket öngörüsü bir kez daha gündeme geldi.

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New York Post'ta yer alan habere göre, kör kahinin büyük bir nükleer santral patlaması konusunda uyarıda bulunduğu söyleniyor.

Takipçileri, zehirli bulutlar havayı doldururken ciddi hastalıkların yayılması nedeniyle diğer ülkelerin patlamadan etkilenebileceğine inanıyor.

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2023 YILI İÇİN 5 TAHMİN

Balkanlar’ın Nostradamus’u olarak bilinen Baba Vanga'nın 2023 yılı için yaptığı 5 tahmin bugün dünya basınında da sosyal medyada da en çok konuşulan konular arasına girdi.

Bundan 25 yıl önce, 1996 yılında 84 yaşındayken hayatını kaybeden Baba Vanga'nın kehanetlerinden geriye hiçbir yazılı metin kalmadı ancak insanlar 5079'a kadar her yıl için tahminler bırakan Bulgar kahinin öngörülerini takip etmeye devam ediyor.

NORMAL DOĞUMLAR SONA ERECEK

Balkanlar’ın Nostradamus’unun yaptığı tahminler içinde en dikkat çeken senaryo, doğal insan doğumlarının sona ermesi oldu.

Kahine göre hükümetler doğal insan doğumlarını önüne geçecek ve insan yaşamının laboratuvarda üretimi için baskı uygulayacaklar.

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Bilim insanları “BioBag” adını verdikleri bir buluş 2017 yılında 105 ile 120 gün boyunca sekiz cenin kuzu yetiştirmeyi başarmıştı.

Geçtiğimiz günlerce tanıtımı yapılan EctoLife projesi ise geleneksel doğumun yerini alabilecek yapay rahimler üreteceğini ve gelecekte bebeklerin kapsüller içerisinde büyüyebileceğini öne sürüyor.

FECİ GÜNEŞ FIRTINALARI

Vanga 2023 yılında Dünya'nın ölümcül bir Güneş Fırtınası'nın hedefi olacağı kehanetinde bulundu.

Güneş fırtınaları toplu elektrik kesintilerine ve iletişim kesintilerine neden olarak bir dizi soruna neden olabilir.

İNSANLAR ÜZERİNDE BİYOLOJİK TESTLER

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Ünlü kahin ayrıca 'büyük bir ülkenin' insanlar üzerinde biyolojik silah çalışmaları yapacağını ve bunun da binlerce insanın ölümüyle sonuçlanacağı kehanetinde bulundu.

Baba Vanga'nın kehanetinde ülke ismi verilmedi. Ancak pek çok sosyal medya kullanıcısı bu ülkenin Rusya, Çin, Kuzey Kore veya İran olabileceği yorumunda bulundu.

DÜNYANIN YÖRÜNGESİ DEĞİŞİYOR

Bulgar kahinin son 2023 kehaneti ise Dünya'nın yörüngesinin değişeceği.

Böyle bir değişiminin yaşanması, aşırı sıcak havalar, yükselen deniz seviyeleri gibi krizlere yol açacağından çevremiz için yıkıcı sonuçları olabilir.

BAZI ÖNGÖRÜLERİ DOĞRU ÇIKMIŞTI

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Kör mistik, yaptığı öngörüden sonra Rus denizaltısı Kursk'un 2000 yılında batmasıyla dünya çapında öne çıkmıştı.

Ölümünden önce Baba Vanga, Kursk'ta birçok insanın sel felaketinden etkileneceği konusunda uyarılar yapmıştı.

Baba Vanga'nın 2008'de Barack Obama'nın ABD Başkanı seçilmesini öngördüğü de söyleniyor.