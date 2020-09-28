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Dünya
AA
Haber Giriş: 28.09.2020 - 09:08 | Son Güncelleme:

Azerbaycan'dan Ermenistan'a 'son uyarı'

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Azerbaycan'dan Ermenistan'a 'son uyarı'
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Azerbaycan Savunma Bakanlığı, sivil yerleşim birimlerine ateş açmaya devam eden Ermenistan ordusunu uyardı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, Ermenistan ordusunun sabah saatlerinden itibaren Terter şehrine ateş açtığı belirtilerek "Ermenistan'ı son kez uyarıyoruz. Biz de önlem almak için karşılık vereceğiz." ifadeleri yer aldı.

Öte yandan Bakanlık, çatışmalarda Ermenistan'a ait tank ve zırhlı araçların imha edilmesinin havadan çekilen görüntülerini paylaştı.

Dün sabah saatlerinde Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı.

Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlatmış ve bazı yerleşim birimlerini işgalden kurtarmıştı.

Son dakika haberi: Azerbaycan ordusu, Murovdağ zirvesini işgalden kurtardı Yeni görüntüler paylaşıldı
Son dakika haberi: Azerbaycan ordusu, Murovdağ zirvesini işgalden kurtardı! Yeni görüntüler paylaşıldı
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