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Dünya
AA
Haber Giriş: 27.09.2020 - 18:18 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Azerbaycan ordusu, Murovdağ zirvesini işgalden kurtardı! Yeni görüntüler paylaşıldı

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Son dakika haberine göre; Azerbaycan ordusu, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine başlattığı karşı saldırıda, Murovdağ zirvesinde kontrolü ele geçirdi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı Ermeni hedeflerinin vurulma anına ilişkin yeni görüntü yayınladı.

Son dakika... Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Murovdağ zirvesinin ele geçirilmesi ile işgal altındaki bölgeleri Ermenistan'la birleştiren kara yolu Azerbaycan ordusu tarafından izlenebilecek.

Son dakika haberi: Azerbaycan ordusu, Murovdağ zirvesini işgalden kurtardı Yeni görüntüler paylaşıldı

Zirvede kontrolün sağlanması, Ermenistan'dan işgal altındaki Kelbecer ve Ağdere'ye askeri yük taşınmasını önlemeye olanak sağlıyor.

Azerbaycan ordusunun operasyonu sürüyor.

YENİ GÖRÜNTÜLER YAYINLANDI

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Ermeni hedeflerinin vurulma anına ilişkin yeni görüntü yayınladı. Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı. Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlatmış ve 6 köyü işgalden kurtarmıştı.

Son dakika haberi: Azerbaycan ordusu, Murovdağ zirvesini işgalden kurtardı Yeni görüntüler paylaşıldı

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