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Azerbaycan komadaki vekil için dua ediyor

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#Azerbaycan#Ganire Paşayeva#Koma
Azerbaycan komadaki vekil için dua ediyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2023 07:00

Türkiye’de yakından tanınan Azerbaycanlı milletvekili Ganire Paşayeva’nın komaya girdiği açıklandı.

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Geçen sene mide küçültme ameliyatı geçiren 45 yaşındaki Paşayeva’nın sonraki süreçte rahatsızlık yaşadığı, cumartesi günü tansiyon şikâyetiyle Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de hastaneye kaldırıldıktan sonra komaya girdiği belirtildi. Hakkında öldüğü yönünde haberler çıkması üzerine Paşayeva’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada sağlık durumun stabil olduğu kaydedildi.

SOLUNUM CİHAZINA BAĞLI

Azerbaycan basınına konuşan Paşayeva’nın yardımcısı Elbey Badirov, milletvekilinin “nedeni bilinmeyen hipotonik durum” teşhisi konulduğunu belirterek “Doktorlar tüm tedbirleri alıyor. Herkesten doğrulanmamış bilgileri yaymamasını rica ediyorum” diye konuştu.

 

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#Azerbaycan#Ganire Paşayeva#Koma

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