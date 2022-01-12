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Ayrılıkçı Sırplara AB’den yaptırım kartı

#AB#Sırp#Yaptırım
Ayrılıkçı Sırplara AB’den yaptırım kartı

Bosnalı Sırpların 9 Ocak’ta ‘Sırp Cumhuriyeti Günü’ kutlamasına Avrupa Birliği sert tepki göstererek yaptırım ve mali yardım kesintisi uyarısı yaptı.

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BOSNA Hersek’teki üçlü Devlet Başkanlığı Konseyi’nin Sırp üyesi Milorad Dodik’in geçen yıl sonbahardan bu yana attığı adımlar ve benimsediği ayrılıkçı söylem ülkeye zarar vermeye devam ediyor. Dodik’in tavrının Bosna Hersek’i krizle karşı karşıya bırakmasının ardından, anayasaya aykırı olmasına rağmen Banja Luka’da “9 Ocak Sırp Cumhuriyeti Günü” kutlamalarının yapılması ve bu kutlamalarda yapılan açıklamalar Brüksel’in devreye girmesine neden oldu. Ayrılık sloganlarının öne çıktığı kutlamalarda kullanılan söylemi kınayan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Bosna Sırp liderliğinin kışkırtıcı retorikle Bosna Hersek’te toplumlar arasında gerilimi körüklemeyi sürdürmesi halinde yaptırım ve mali yardım kesintisiyle karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.

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‘KESİN OLARAK KINIYORUZ’

AB’den yapılan açıklamada, “AB, 9 Ocak’taki kutlamalarda Sırp Cumhuriyeti liderlerinin kullandığı olumsuz, bölücü ve kışkırtıcı söylemi kesin olarak kınar” denildi. Açıklamada, bu tür bir yaklaşımın ancak tek ve birleşik Bosna ile mümkün olabilecek AB’ye katılma çabalarına tamamen tezat oluşturduğu belirtildi. Durumun daha da kötüleşmesi halinde devreye sokulabilecek unsurlara sahip olduğu mesajı veren AB, bunlara örnek olarak mevcut yaptırım çerçevesini ve tüm mali desteğin gözden geçirilmesini gösterdi. Brüksel, Sırp liderliğinin nefret ve hoşgörüsüzlük eğiliminin sona erdirilmesine katkıda bulunması gerektiğini altını çizdi. Açıklamada, bunun savaş suçlularını ve işledikleri suçları yüceltmekten vazgeçilmesini de içermesi gerektiği kaydedildi.

DODİK’TEN DEVLET VAADİ

Bölge askerlerini merkezi ordudan çekerek sadece Sırplardan oluşan bir ordu kurma, kendi vergi, hukuk ve istihbarat birimleriyle Sırp kurumları oluşturma tehdidinde bulunan ve “Kendi devletleri olmadan Sırp halkına özgürlük yok” diyen Dodik, yolsuzluk ve Bosna Hersek’in istikrarına yönelik tehditleri nedeniyle geçtiğimiz günlerde ABD yaptırımına uğradı.

Ayrılıkçı Sırplara AB’den yaptırım kartı

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BOSNALI SIRP LİDER DODİK NE İSTİYOR

Bosna Hersek Federasyonu geçtiğimiz sonbahar aylarından bu yana Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi’nin Sırp lideri Milorad Dodik’in ayrılıkçı adımlarından ötürü parçalanma riskiyle karşı karşıya.
gövde gösterisi

- Dodik, bölge askerlerini merkezi ordudan çekerek sadece Sırplardan oluşan bir ordu kurma tehdidinde bulundu. Son olarak Bosna Hersek’te Banja Luka şehrinde, anayasaya aykırı olmasına rağmen “9 Ocak Sırp Cumhuriyeti” günü kutlamaları yapıldı.

- Kutlamalara Dodik, Sırp Cumhuriyeti Başkanı Zeljka Cvijanovic’in yanı sıra Sırp Cumhuriyeti emniyetinin 800 mensubu, Sırbistan Meclis Başkanı Ivica Dacic, Sırbistan Başbakanı Ana Brbanic, Rusya Büyükelçisi İgor Kalbuhov ve aşırı sağcı Fransız milletvekilleri dahil 2 bin 700 kişi katıldı.

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- Birleşmiş Milletler’in Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt ekimdeki raporunda Dodik’in yaklaşımını, “ülkenin 1990’ların başından bu yana yaşadığı en büyük varoluşsal tehdit” olarak nitelemişti.

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