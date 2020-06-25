MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriAvusturya'da acı olay! Hülya feci şekilde can verdi...
GeriDünya Avusturya'da acı olay! Hülya feci şekilde can verdi...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
Adil ELMAS / DHA
Haber Giriş: 25.06.2020 - 09:56,Son Güncelleme:

Avusturya'da acı olay! Hülya feci şekilde can verdi...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Avusturya'da acı olay! Hülya feci şekilde can verdi...
Abone Olgoogle-news

Avusturya’nın başkenti Viyana’da tramvayın çarptığı Hülya Y. adlı Türk vatandaşı hayatını kaybetti.

Avusturya'nın başkent Viyana’nın 12’inci bölgesindeki tramvay durağının yakınında dengesini kaybetmesi sonucu seyir halinde bulunan 62 numaralı tramvayın önüne düşen Hülya Y. hayatını kaybetti. Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirinin edindiği bilgiye göre, dün öğle saatlerinde evine giderken başının dönmesi sonucu aniden dengesini kaybeden genç kadının seyir halindeki tramvayın önüne düştüğü belirtildi. Seyir halinde ilerleyen tramvayın vatmanın durma çalışmaları çaba vermezken Hülya. Y'nin olay yerinde feci şekilde can verdiği öğrenildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle