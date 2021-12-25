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Avustralya’yı dolu yağışı vurdu

#Avustralya#Dolu#Yağış

Avustralya’da etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi, bazı araçlarda ufak çaplı hasarlar oluşturdu.

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Avustralya’nın başkenti Canberra’da aniden başlayan dolu yağışı sonrası şaşkınlık yaşandı. Sıcaklık değerlerinin ani değişimi sebebiyle ani buzlanmaların da sıkça görüldüğü Canberra’da dolu yağışı bazı araçlarda ufak çaplı hasarlara neden oldu.

Avustralya’yı dolu yağışı vurdu

Yaz mevsiminin yaşandığı Avustralya’da meteorolojiden edinilen bilgilere göre, gün içerisinde 31 dereceye kadar yükselen sıcaklık değerleri önce 17 derece seviyelerine daha sonra ise aniden -1 dereceye düştü. Gök gürültüsü ve dolu yağışının etkisini gösterdiği başkentte, sıcaklık değerlerinin mevsim normallerine geri dönmesiyle ortadan kalkan olumsuz hava koşullarının yeniden fırtına ve gök gürültülü sağanak yağışa neden olabileceği belirtildi.
Avustralya’yı dolu yağışı vurdu

Avustralya’nın en soğuk şehirlerinden olan Canberra’da yıl içerisinde sık sık dolu yağışının yaşandığı biliniyor. Geçtiğimiz aylarda daha şiddetli bir dolu yağışının etkili olduğu ve ceviz büyüklüğündeki dolu tanelerinin de araçlara hasar verdiği öğrenildi.

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#Avustralya#Dolu#Yağış

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