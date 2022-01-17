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Avustralya’dan sınır dışı edildi

#Novak Djokovic#Avustralya#Tenis
Avustralya’dan sınır dışı edildi

Avustralya hükümetine karşı giriştiği hukuk mücadelesini kaybeden tenisin bir numarası Novak Djokovic, dün hayal kırıklığına uğradığını söyleyerek Melbourne’den Dubai’ye giden uçağa binip ülkeden ayrıldı.

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VİZESİNİN iptal edilmesinin ardından başlattığı hukuk mücadelesini kaybeden tenis bir numarası Novak Djokovic Avustralya’dan sınır dışı edildi. Dün erken saatlerde Sırp raket aleyhindeki kararını açıklayan federal mahkeme, Göç Bakanı’nın vize iptal kararını onayladı. Başka itiraz hakkı bulunmayan Djokovic, ilerleyen saatlerde Melbourne’deki Tullamarine Havalimanı’na gelerek kendisini Dubai’ye götürecek uçağa bindi. Ülkeden ayrılmadan önce yaptığı açıklamada Djokovic, “Oldukça hayal kırıklığına uğradım” dedi.

‘KÖTÜ ÖRNEK OLABİLİR’

Üç yargıcın hazır bulunduğu mahkemede Göç Bakanı Alex Hawke’nin tarafı, Djokovic’in hayranlarına kötü örnek olabileceği ve aşı karşıtı aktivistleri cesaretlendirerek, kamu düzenini riske atabileceğini iddia etti. Novak Djokovic’in avukatları ise, müvekkilleri aşısız olsa bile onun aşı karşıtlarını provoke edeceği iddiasının “mantıksız” olduğunu savundular. Karar sonrası memnuniyetini dile getiren Bakan Hawke, “Güçlü sınır koruma politikaları pandemi sırasında bizi güvende tuttu” diye konuştu.

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‘EVE BAŞI DİK DÖNEBİLİR’

Karara sert tepki gösteren Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, “10 gün boyunca kötü muameleyle maruz kalan Djokovic’in başı dik ülkesine dönebileceğini” söyledi. Karar öncesi ve sonrasında yıldız sporcu ile telefonda görüştüğünü anlatan Vucic, yaşananları “cadı avı” diye niteledi. Dokuzu Avustralya Açık’ta olmak üzere 20 Grand Slam şampiyonluğu bulunan Djokovic, aralık ortasında COVID-19’a yakalanmış ancak tecrit kurallarını ihlal etmişti.

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#Novak Djokovic#Avustralya#Tenis

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