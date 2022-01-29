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Avustralya'dan koalalar için 35 milyon dolar destek

#Avustralya#Koala#DESTEK
Avustralyadan koalalar için 35 milyon dolar destek

Avustralya hükümeti, koala nüfusunun korunması için 35 milyon dolarlık bir yatırım yapılacağını açıkladı.

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Avustralya Başbakanı Scott Morrison’ın ofisinden yapılan açıklamada, koala popülasyonunun uzun vadeli korunması ve desteklenmesi için 4 yıl içinde 50 milyon Avustralya Doları (35 milyon ABD Doları) hibe edileceği belirtildi. Morrison, “Koalalar, hem burada hem de dünyada Avustralya'nın en sevilen ve en çok tanınan hayvanlarından biri. Onları gelecek nesiller için korumaya kararlıyız” dedi.

Morrison koalalar için ayrılan fonun, “Koala habitatını eski haline getirmek, popülasyonları hakkındaki anlayışı geliştirmek, koalaların tedavisi ve bakımı konusundaki eğitimi desteklemek ve sağlık sonuçlarına yönelik araştırmaları güçlendirmek” için kullanılacağını söyledi.

Avustralya Koala Vakfı'nın Eylül 2021'de yaptığı açıklamaya göre, 2018'den bu yana ülkedeki koalaların yaklaşık yüzde 30'u orman yangını, kuraklık ve bitki örtüsünün tahrip edilmesi nedeniyle yok oldu.

Koalalar, nesli tükenme tehlikesi altındaki türleri listeleyen Uluslararası Doğa Koruma Birliği'nin (IUCN) Kırmızı Listesi'ndeki “savunmasız” kategorisinde yer alıyor.

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#Avustralya#Koala#DESTEK

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