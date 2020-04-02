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Dünya
DHA
Haber Giriş: 02.04.2020 - 11:49,Son Güncelleme:/

Avustralya’dan Corona virüs aşısı açıklaması: İlk aşı hayvanlar üzerinde denenecek

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Avustralya’dan Corona virüs aşısı açıklaması: İlk aşı hayvanlar üzerinde denenecek
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Dünyadaki bir çok ülke Corona Virüs salgınına ilişkin aşı geliştirilmesi için mücadele ediyor. Avustralya’dan bilim insanları, iki adet 'potansiyel' Corona Virüs (Covid-19) aşısının hayvanlar üzerinde deneneceğini duyurdu. Sonuçların, Haziran ayında gelmesi bekleniyor. Dr. Rob Grenfell, "Normalde bu noktaya gelmek yaklaşık bir ila iki yıl sürer. Bunu birkaç aylık bir süreye kısalttık" dedi. 

Avustralya’nın ulusal bilim ajansı Milletler Topluluğu Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Kurumu (CSIRO) 2 farklı 'potansiyel' Corona Virüs aşısının hayvanlar üzerinde deneneceğini açıkladı. Açıklamaya göre, hayvanlar üzerinde denenen aşıların, insanlar üzerinde zararlı olup olmadığı test edilecek.

Test sonuçlarının ise Haziran ayında çıkmasının beklendiği ifade edildi. CSIRO’dan Dr. Rob Grenfell, sürecin normal şartlarda bir ila iki yıl süreceğini ancak küresel salgına karşı önlemlerin hızlı alınması gerektiğini ifade ederek, "Normalde bu noktaya gelmek yaklaşık bir ila iki yıl sürer. Bunu birkaç aylık bir süreye kısalttık" dedi.

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