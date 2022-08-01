Avustralya'da Meclis'e damga vuran yemin! "Sömürgeci olan majesteleri Kraliçe 2. Elizabeth’e..."

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Avustralya’nın yerli halklarından birine mensup olan Lidia Thorpe isimli senatör, ülke parlamentosundaki yemin töreni sırasında Kraliçe 2. Elizabeth için ‘sömürgeci’ ifadesini kullandı.

Milletvekili yeminini değiştirerek söz konusu ifadeyi kullanan Thorpe’un yemini tekrarlaması istendi.

İngiltere Kraliçesi aynı zamanda Avustralya’da devletin başı konumunda bulunuyor.

Yeşiller milletvekili olan Thorpe salona sağ yumruğu havada girdi.

"BİR SÖMÜRGECİ OLAN MAJESTELERİ..."

Thorpe yemini şu şekilde değiştirdi:

“Ben Lidia Thorpe, samimi şekilde, bir sömürgeci olan majesteleri Kraliçe 2. Elizabeth’e sadık kalacağıma ve bağlı olacağıma and içiyorum”

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48 yaşındaki siyasetçinin ifadeleri bir kısım vekil tarafından tepki gördü.

Yemini tekrarlaması istenen senatör, tekrar sırasında ‘sömürgeci’ ifadesini kullanmadı.

Thorpe geçen hafta gerçekleşen yemin törenine mazeret göstererek katılmamıştı.

Güneybatı Victoria kökenli Aborjin Avustralyalı yerli halkı Gunditjamara mensubu olan Thorpe’un kullandığı ifadeler için Buckingham Sarayı bir açıklama yapmadı.