Avustralya’da kuş gribi tespit edildi

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Victoria eyaleti sağlık yetkilileri bugün yaptıkları açıklamada, kuş gribine yakalanan çocuğun Mart ayında Hindistan’dan evine geldiğini ve iyi hissetmediğini belirtti. Yapılan ileri testlerde çocuğun, kuş gribi (H5N1) olduğu teşhis edildi ve tedavi sonrasında tamamen iyileştiği vurgulandı. Virüsün başkalarına bulaşmadığını belirten yetkililer, kuş gribinin birçok farklı alt türü olduğunu ve çoğunun insanlara bulaşmadığını kaydetti.

ABD’de geçen aylarda süt ineklerinde kuş gribi tespit edilmiş, bir çiftlikteki kedilerin çiğ süt içmesi sonucu kedilerin öldüğü belirtilmiş ve çiftlikte çalışan bir kişiyi bulaştığı bildirilmişti.



Yetkililer, Avustralya’daki kuş gribi virüsünün ABD ile aynı olmadığının altını çizerek “İnsanlara bulaşma çok nadirdir; küresel olarak az sayıda insanda H5N1 vakası bildirilmiş ve bazı vakalar ölümle sonuçlanmıştır. Bu, Avustralya'da yüksek derecede patojenik kuş gribinin insanlarda doğrulanan ilk vakasıdır ve Avustralya'da ilk kez H5N1 türü bir insan veya hayvanda tespit edilmiştir” denildi.