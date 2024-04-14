Avustralya’da bıçaklı dehşet: 6 ölü

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AVUSTRALYA, Sydney kentinde bir AVM’de düzenlenen bıçaklı saldırının şokunu yaşıyor. Dün öğleden sonra Bondi Junction Westfield alışveriş merkezinde yaşanan saldırıda beşi kadın altı kişi hayatını kaybetti. Saldırganı bir kadın polis vurarak etkisiz hale getirdi. 40 yaşında olduğu söylenen failin polis tarafından bilinen bir kişi olduğu belirtildi.

ANNENİN MÜCADELESİ

Buna göre saldırgan yerel saat ile 15.00’de terk ettiği AVM’ye 15.20’de 15 santimlik bıçakla geri döndü. Anne Ash Good ile bebeğine saldıran şahıs, 15 dakika boyunca AVM koridorlarında terör estirdi. Ağır yaralanan anne, bebeğini diğer kişilere teslim etmek için ölesiye bir mücadele verdi. Anne hayatını kaybederken 9 aylık olduğu belirtilen Harriet bebek hastanede ameliyata alındı. 5 kişi olay yerinde, bir kişi ise kaldırıldığı hastanede can verdi.

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Ağır yaralanan Ash Good ölmeden önce yaralı 9 aylık bebeği Harriet’i kurtarılması için oradaki bir kişiye teslim etti.

KADIN POLİS VURDU

Olay yerindeki bir kadın polis, saldırganı takibe alarak göğsünden vurarak etkisiz hale getirdi. Bir görgü tanığı, polisin bıçağı atmasını istediğini, adam öne doğru hamle yapınca polisin ateş açtığını aktardı. Saldırganın 40 yaşında olduğu, polis tarafından bilinen bir kişi olduğu belirtildi. Polis yetkilileri, saldırganın kimliğiyle ilgili teyit beklediklerini açıkladılar. Şahsın bir terör bağlantısı olmadığı ve tek başına hareket ettiği sanılıyor. İlk gelen haberlerde terör olasılığının da göz ardı edilmediği bildirilmişti.

KATE VE WİLLİAM MESAJ YAYINLADI

İngiltere Prensi William ve eşi Prenses Catherine, Sydney saldırısıyla ilgili yaptıkları açıklamada ‘şoke olduklarını ve üzüntü duyduklarını” ifade ettiler. Sosyal medyadan yayınlanan açıklamada “Düşüncelerimiz, hayatlarını kaybedenlerin sevdikleri ve başkalarını kurtarmak için kendi hayatlarını riske atan kahraman acil müdahale ekipleri de dahil olmak üzere etkilenen herkesle birlikte. W & C,” ifadesini kullandı. Avustralya, İngiliz Milletler Topluluğu’nun bir üyesi.