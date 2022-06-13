Avustralya iptal için 555 milyon Euro ödeyecek

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Avustralya, ortak denizaltı inşa etmek üzere Fransa’yla imzaladığı 35 milyar Euro’luk anlaşmadan çekilmişti. Onun yerine Britanya ve ABD ile AUKUS adı verilen bir anlaşma imzalayarak bu iki ülkeden nükleer denizaltı teknolojisi satın alma üretme anlaşması imzalamıştı. Sözleşmenin iptali Fransa ile Avustralya arasında krize yol açmış, Fransa AUKUS’a tepki olarak Canberra ve Washington büyükelçilerini geri çekmişti.​​​​​​​ Geçen ay göreve gelen Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, ülkesinin ulusal çıkarları için Fransa ile olan sorunları çözüme kavuşturmak gerektiğini belirtmişti.