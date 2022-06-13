Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Avustralya iptal için 555 milyon Euro ödeyecek

#Avustralya#Denizaltı#Tazminat
Avustralya iptal için 555 milyon Euro ödeyecek

Avustralya, daha önce denizaltı teknolojisi satın almak ve ortak üretim için imzaladığı anlaşmadan döndüğü Fransa’nın Naval Group isimli şirketiyle, 555 milyon Euro’luk (10 milyar TL) bir tazminat anlaşması imzaladı.

Haberin Devamı

Avustralya, ortak denizaltı inşa etmek üzere Fransa’yla imzaladığı 35 milyar Euro’luk anlaşmadan çekilmişti. Onun yerine Britanya ve ABD ile AUKUS adı verilen bir anlaşma imzalayarak bu iki ülkeden nükleer denizaltı teknolojisi satın alma üretme anlaşması imzalamıştı. Sözleşmenin iptali Fransa ile Avustralya arasında krize yol açmış, Fransa AUKUS’a tepki olarak Canberra ve Washington büyükelçilerini geri çekmişti.​​​​​​​ Geçen ay göreve gelen Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, ülkesinin ulusal çıkarları için Fransa ile olan sorunları çözüme kavuşturmak gerektiğini belirtmişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Avustralya#Denizaltı#Tazminat

BAKMADAN GEÇME!

Evliler mi yoksa bekarlar mı daha uzun yaşıyor 15 yılda 623 bin kişi incelendi...

Evliler mi yoksa bekarlar mı daha uzun yaşıyor? 15 yılda 623 bin kişi incelendi...

#Evlilik
Çocuğum kayboldu, şimdi buradaydı Uzun süre dışarı tek başıma çıkamadım

Çocuğum kayboldu, şimdi buradaydı! 'Uzun süre dışarı tek başıma çıkamadım'

#Kaybolan Çocuklar
Bu görselde gördükleriniz, gözleriniz ve beyniniz hakkında çok şey anlatıyor

Bu görselde gördükleriniz, gözleriniz ve beyniniz hakkında çok şey anlatıyor

#Görsel İllüzyon

BAKMADAN GEÇME!

Evliler mi yoksa bekarlar mı daha uzun yaşıyor 15 yılda 623 bin kişi incelendi...

Evliler mi yoksa bekarlar mı daha uzun yaşıyor? 15 yılda 623 bin kişi incelendi...

#Evlilik
Çocuğum kayboldu, şimdi buradaydı Uzun süre dışarı tek başıma çıkamadım

Çocuğum kayboldu, şimdi buradaydı! 'Uzun süre dışarı tek başıma çıkamadım'

#Kaybolan Çocuklar
Bu görselde gördükleriniz, gözleriniz ve beyniniz hakkında çok şey anlatıyor

Bu görselde gördükleriniz, gözleriniz ve beyniniz hakkında çok şey anlatıyor

#Görsel İllüzyon