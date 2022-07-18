Avrupa'yı bekleyen büyük kriz! Bu hafta sonu patlak verebilir...

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Avrupa'yı etkisi altına alan tarihi sıcak hava dalgası hükümetleri olağandışı önlemler almaya zorlarken yeni bir krizin de kapısını aralıyor.



40 dereceyi geçen sıcaklar altında serinlemeye çalışan Avrupa'da enerji talebinin artması ile beraber bu haftanın sonunda büyük bir gaz krizinin patlak vermesi bekleniyor.

MOSKOVA MİSİLLEME YAPABİLİR

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş sonrası Moskova'ya peş peşe yaptırımlar uygulayan Avrupa, yükselen enerji fiyatları karşısında çözüm arayışına girmişken gaz tedariki konusunda yeni bir çıkmaza girdi.



Rus gazını Avrupa'ya bağlayan Kuzey Akım 1 boru hattının 10 günlük rutin bakım çalışmalarının ardından önümüzdeki günlerde yeniden açılması bekleniyor. Ancak yaygın endişe Rusya'nın kendilerine uygulanan yaptırımlara misilleme olarak muslukları kapalı tutacağı yönünde.

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Kuzey Akım boru hattı Avrupa'ya yılda 55 milyar metreküp gaz sağlayarak kıtanın ihtiyacının yaklaşık yüzde 40'ını karşılıyor. Peş peşe yaptırımlara rağmen Rus gazından toplu bir kopuş şu an için söz konusu değil ancak çoğu ülke ihracatı şimdiden kıstı.

ALMANYA: EN KÖTÜSÜNE HAZIRLANIN

Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck konuya ilişkin yaptığı açıklamada ülkesinin en kötüsüne hazırlanması gerektiğini belirtti ve "Her şey olabilir. Gaz yeniden açılabilir de, hiç gelmeyebilir de" dedi.

Almanya geçtiğimiz haftalarda bir gaz krizi ile karşı karşıya olduğu gerçeğini kabul ederek doğal gaz tedariki için üç aşamalı acil durum planının ikinci aşamasını devreye aldı. Ülkenin acil durum planına göre, sanayi arz kesintileri için ilk sırada yer alacak. Ancak iş dünyası liderleri ve sendikalar bu hareketin ekonomiyi mahvedebileceğini belirtiyor.



SICAK HAVA DALGASI TUZ BİBER OLDU

Avrupa'nın sonbaharda vurmasını beklediği gaz krizi, sıcak hava dalgası nedeni ile beklenenden çok daha erken başlayacak gibi görünüyor.

Yükselen sıcaklıklar, klima ünitelerine güç sağlamak için elektriğe olan talebi artırdı. İspanya'nın gaz operatörü Enagas, geçen hafta elektrik üretmek için doğal gaz talebinin yeni bir rekora ulaştığını söyledi.



AVRUPA KENDİNİ BÜYÜK BİR KABUSUN İÇİNDE BULABİLİR

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Bazı analistler sıcak hava dalgasının önümüzdeki haftalarda Avrupa'yı terk edeceğini belirterek daha iyimser olmaya çalıştı ancak Rusya gazı tamamen kesme kararı alırsa Avrupa kendini büyük bir kabusun içerisinde bulabilir.

Avrupa ülkeleri şimdi kış aylarında karşılaşabilecekleri yıkıcı enerji kıtlığından kaçınmak için gaz depolama tesislerini dolduruyor.

Gas Infrastructure Europe'a göre, Avrupa Birliği genelinde gaz depolama seviyeleri şu anda yüzde 64 civarında. Bu seviye yüzde 90'lara çıkmadan Rusya'nın gazı kesmesi herkesin korkulu rüyası haline gelmiş durumda.

AZERBAYCAN PLANI

Avrupa gaz depolama yarışına girmişken krize çözüm arayan Avrupa Komisyonu'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi.



Bakü’de bulunan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Azerbaycan'dan alınan doğal gaz miktarının birkaç yıl içinde iki katına çıkarılmasını planladıklarını duyurdu.

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Leyen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

'Avrupa Birliği, daha güvenilir enerji tedarikçilerine yöneliyor. Bugün yeni bir anlaşma imzalamak için Azerbaycan'a geldim. Hedefimiz, birkaç yıl içinde Azerbaycan'dan AB'ye gaz sevkiyatını iki katına çıkarmak. Azerbaycan, tedarik güvenliğimiz ve iklim nötrlüğü yolunda önemli bir ortak olacaktır.'

