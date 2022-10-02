Avrupa’dan enerji güvenliğinde iki kritik adım

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Baltık Denizi’nde Kuzey Akım 1 ve 2 doğalgaz boru hatları sabotaj sonucu kullanılamaz hale gelirken, Avrupa enerji güvenliğine ilişkin iki önemli adım attı. Dün hem Norveç ile Polonya arasında hem de Yunanistan ile Bulgaristan arasında iki yeni doğalgaz boru hattı devreye girdi.

Norveç’ten Polonya’ya çekilen “Baltic Pipe” adlı boru hattı, 1 Ekim’de doğalgaz akışına başlayacak. Yeni hattın işletmecisi “GAZ-System” şirketi, yeni borudan önce Polonya, ardından da diğer Batı Avrupa ülkelerine günde 62.5 milyon metreküp gaz verilebileceğini açıkladı. Bu miktar Avrupa sanayisini enerji darboğazından tamamen kurtarmasa bile, halkın talebini karşılayabilecek.

AZERİ GAZINA EK BORU HATTI

İkinci boru hattı ise AB finansmanıyla Yunanistan’daki Gümülcine’den Bulgaristan’daki Eski Zara şehrine çekildi. 182 kilometre uzunluğunda “Interconnector IGB” hattına ek bağlantı yapılarak geliştirilen hat, Azerbaycan doğalgazının Türkiye ve Yunanistan üzerinden sırasıyla Bulgaristan, Romanya ve Moldova’ya ulaşmasını sağlayacak. İlk aşamada yıllık kapasitesi 1 milyar metreküp olan bu hattın, ileride 3 milyar m3 kapasiteye çıkartılması planlanıyor. Böylece Rusya’nın Balkan ülkelerine yönelik kullandığı enerji silahı da susturulmuş olacak.