Avrupa'da yeni önlemlere karşı protestolar yayılıyor

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Putin haklı çıktı... ABDyi ayağa kaldıran itirafPutin haklı çıktı... ABD'yi ayağa kaldıran itiraf #Putin
Salgının yeni adı: Gözlük Anne babalar şaşkın: Çocukları gözü neden bozulduSalgının yeni adı: Gözlük! Anne babalar şaşkın: Çocukları gözü neden bozuldu?#Miyopi
Derbiye satler kala belli oldu Pereiradan dizilişte ters köşe, Terimden forvet kararı...Derbiye satler kala belli oldu! Pereira'dan dizilişte ters köşe, Terim'den forvet kararı...#Galatasaray
Her şey 2017de başlamış... Korona belgeleri sızdıHer şey 2017'de başlamış... Korona belgeleri sızdı!#Koronavirüs
Yunanistandan insanlık dışı uygulama Görüntüler isyan ettirdiYunanistan'dan insanlık dışı uygulama! Görüntüler isyan ettirdi#Yunanistan
Libyadaki Türkler serbest... MİT ve Katar istihbaratından ortak kurtarma operasyonuLibya'daki Türkler serbest... MİT ve Katar istihbaratından ortak kurtarma operasyonu#MİT
İnfial yaratan plan: Yılan kiralayıp yapmış Cezası belli oldu...İnfial yaratan plan: Yılan kiralayıp yapmış! Cezası belli oldu...#Hindistan
Bu kadarına da pes... Resmen ölüme yürüdülerBu kadarına da pes... Resmen ölüme yürüdüler!#Koronavirüs
İzmirde iğrenç olay... Kızını istismar etti Mide bulandıran ses kaydı ortaya çıktıİzmir'de iğrenç olay... Kızını istismar etti! Mide bulandıran ses kaydı ortaya çıktı#İzmir
Merakla beklenen projede sona gelindi 25 dakika tasarruf sağlanacakMerakla beklenen projede sona gelindi! 25 dakika tasarruf sağlanacak#Eğribel Geçidi
Bitcoin resmi para birimi olmuştu Çılgın planı duyurduBitcoin resmi para birimi olmuştu! Çılgın planı duyurdu#Bitcoin (BTC)
Merkez Bankası eski başkanından trol yaratan karanlıkMerkez Bankası eski başkanından trol yaratan karanlık#Durmuş Yılmaz
Son mesajında yazdıkları şoke etti Dünya bir ağızdan soruyor: Peng neredeSon mesajında yazdıkları şoke etti! Dünya bir ağızdan soruyor: Peng nerede?#Peng Shuai
Doktorlardan açıklama geldi: İşte Kadir İnanırın son durumuDoktorlardan açıklama geldi: İşte Kadir İnanır'ın son durumu!#Kadir İnanır
Evcil hayvanlarınızla uyuyor musunuz Bu haber sizi çok ilgilendiriyor...Evcil hayvanlarınızla uyuyor musunuz? Bu haber sizi çok ilgilendiriyor...#Uyku Sağlığı
HABERLERDünya Haberleri

Avrupa'da yeni önlemlere karşı protestolar yayılıyor

#Koronavirüs#AVRUPA#Dünya
Avrupada yeni önlemlere karşı protestolar yayılıyor

Dünya Sağlık Örgütü'nün acil önlem alınmazsa Mart ayına kadar yaklaşık 500.000 kişinin koronavirüs nedeniyle ölebileceği konusunda uyarısı sıcaklığını korurken Avrupa'daki pek çok kent protesto gösterilerine sahne oldu. Hollanda'da koronavirüs vakalarının artması nedeniyle alınan Covid önlemlerine karşı Cuma akşamı Rotterdam kentinde başlayan protestolar, hükümet merkezi Lahey ile diğer kentlere de sıçradı.

Gözden Kaçmasın

Son dakika: Avrupada yeni önlemlere karşı protestolar yayılıyorSon dakika: Avrupa'da yeni önlemlere karşı protestolar yayılıyorHaberin Tüm Görselleri
Haberin Devamı

Hollanda hükümeti, vaka sayılarının hızla artması nedeniyle geçen hafta kısmi kapanma kararı almıştı.

Avusturya, Hırvatistan ve İtalya'da da sıkılaştırılan Covid önlemlerine karşı binlerce kişi gösteri yaptı. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Avrupa'da artan vaka sayıları nedeniyle "çok endişeli" olduğunu açıkladı.

WHO Avrupa Direktörü Hans Kluge, bölgede acil önlem alınmazsa Mart ayına kadar yaklaşık 500.000 kişinin koronavirüs nedeniyle ölebileceği konusunda uyardı.

Avusturya hükümetinin Pazartesi gününden itibaren 20 günlük bir sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını ve Şubat 2022'den itibaren Covid aşılarının zorunlu hale getirileceğini açıklaması ardından, çoğu aşırı sağcı on binlerce kişi Cumartesi günü başkent Viyana'da koronavirüs önlemlerini protesto etti.

Hırvatistan'da kamu çalışanlarına zorunlu aşı açıklamasına tepki gösteren binlerce kişi başkent Zagreb'de sokağa çıktı.

Haberin Devamı

İtalya'da da işyerleri, toplu taşıma ve bazı kamusal alanlara giriş için "Yeşil Sertifika" uygulamasına karşı başkent Roma'da gösteriler oldu.

Gözden Kaçmasın

DSÖden korkutan Avrupa uyarısı: Mart’a kadar koronavirüsten yarım milyon kişi ölebilirDSÖ'den korkutan Avrupa uyarısı: Mart’a kadar koronavirüsten yarım milyon kişi ölebilirHaberi görüntüle

ROTTERDAN'DAKİ GÖSTERİLER DİĞER KENTLERE DE YAYILDI

Aşısız kişilere yönelik kısıtlamaların daha da genişletilmesinin gündeme gelmesi üzerine yüzlerce kişi protesto için Cuma akşamı Rotterdam'ın merkezinde toplanmış, Cumartesi günü başkent Amsterdam'da da gösteriler olmuştu.

Covid önlemleri nedeniyle seyircisiz oynanan lig maçlarına taraftarların zorla girmek istemesi üzerine bazı maçlar kısa süre tatil edildi.

Cumartesi akşamı Lahey, Roermond, Stein, Urk ve Bunschoten'da polise taş ve havai fişeklerle karşılık veren en az 28 kişi gözaltına alındı.

Lahey'de, Türkiye ve Fas kökenli göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı Schilderswijk ile Transvaal semtinde sosyal medyadaki çağrılar nedeniyle çok sayıda gösterici sokağa çıktı.

Cadde ve sokaklarda ateş yakıp, ağır havai fişekler atan göstericiler, trafik ışıklarını tahrip ederek, bir otomobili ateşe verdi. Hasta taşıyan bir ambulans da protestocular tarafından taşlandı.

Olayların kontrolden çıkması üzerine, Schilderswijk ve Transvaal'a çevik kuvvet ekipleri sevk edilerek "olağanüstü hal" ilan edildi. Olaylar sırasında 5 polis memuru yaralandı. 7 gösterici de gözaltına alındı.

Gözden Kaçmasın

Avrupa’da korona alarmı: Avusturya tam kapanmaya gittiAvrupa’da korona alarmı: Avusturya tam kapanmaya gittiHaberi görüntüle

Ülkenin güneyindeki Roermond kentinde de bir grup gösterici polise havai fişek attı ve birçok yeri ateşe verdi. Polis ve göstericiler arasında çatışma ve kovalamaca gece yarısına kadar sürdü.

Haberin Devamı

Stein, Urk, Bunschoten , Utrecht'te Katwijk aan Zee'de de göstericilerin, polisin uyarılarına havai fişeklerle karşılık verdiği belirtildi.

Cumartesi akşamı, Hollanda 1. Ligi'nde (Eredivisie) oynanan AZ - NEC ve Heracles Almelo - Fortuna Sittard maçları, taraftarların havai fişek patlatması ve seyirci yasağına rağmen stadyuma girmesi nedeniyle geçici olarak tatil edildi.

Alkmaar ve Almelo kentlerindeki taraftarların bir süre sonra stadyumları terk etmesi üzerine karşılaşmalar yeniden başladı. Hollanda hükümeti, Covid önlemleri kapsamında 3 Aralık'a kadar spor karşılaşmalarının seyircisiz oynanmasını kararlaştırmıştı.

Haberin Devamı

Cuma akşamı protestoların kontrolden çıkması üzerine polisin göstericilere ateş etmesi nedeniyle 3 kişinin vurulduğu ve 51 kişinin gözaltına alındığı Rotterdam'da ise Cumartesi akşamı durum sakindi.

Hükümet, protestoların gösteri hakkını aşıp, suça dönüştüğü uyarısında bulundu.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Koronavirüs#AVRUPA#Dünya

BAKMADAN GEÇME!

Çip krizi 2. ele yaradı

Çip krizi 2. ele yaradı

#Çip Krizi
Murat Yıldırım: Iman’a ikinci görüşümde evlenme teklif ettim

Murat Yıldırım: Iman’a ikinci görüşümde evlenme teklif ettim

#Murat Yıldırım
Karısına kurşun yağdıran Ragıp, cezayı duydu aşka geldi

Karısına kurşun yağdıran Ragıp, cezayı duydu 'aşka' geldi

#Ragıp Canan