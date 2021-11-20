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Avrupa’da korona alarmı: Avusturya tam kapanmaya gitti

#Koronavirüs#Avusturya#Kapanma
Avrupa’da korona alarmı: Avusturya tam kapanmaya gitti

Viyana yönetimi artan vakalar üzerine dün ülke genelinde gelecek pazartesiden başlamak üzere 20 gün süreyle tam kapanma kararı aldı. Gelecek şubat itibariyle de aşının zorunlu olması planlanıyor.

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AVUSTURYA Başbakanı Alexander Schallenberg, koronavirüs (COVID-19) ile mücadelede son haftalarda alınan kararların yetersiz olduğunu ve günlük vaka sayılarındaki artışın sürdüğünü belirterek 22 Kasım Pazartesi gününden itibaren 20 gün süresince herkesi kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını bildirdi.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre Başbakan Schallenberg, beraberindeki heyetle yaptığı basın toplantısında, alınan yeni kararları dün kamuoyuyla paylaştı. Aşı yaptırmış ya da hastalığı geçirmiş kişilere yönelik sokağa çıkma kısıtlaması uygulamamak için çok çaba sarf ettiklerini vurgulayan Schallenberg, alınan son kararlara rağmen aşıya olan ilgide istenilen seviyeye ulaşılamadığını ifade etti. Schallenberg, bazı siyasi çevrelerin ve çeşitli oluşumların aşı karşıtı yaklaşımı nedeniyle vatandaşların aşı yaptırmakta tereddüt ettiğini, bunun ülkenin sağlık sistemine yönelik bir “saldırı” olduğunu söyleyerek gelinen noktada yoğun bakım hasta sayılarında ciddi oranda artış yaşandığını aktardı.

Avrupa’da korona alarmı: Avusturya tam kapanmaya gitti


‘ZOR BİR KARAR ALDIK’

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Vakaların artışı ve sokağa çıkma kısıtlaması döngüsünden kurtulmak istediklerinin altını çizen Schallenberg, “Zor bir karar aldık. Ülke genelinde 1 Şubat 2022’den itibaren geçerli olacak şekilde aşı zorunluluğunun yürürlüğe girmesi için çalışmalar başlatıldı” dedi. Schallenberg, salgına ilişkin durumun ciddiyeti ve sağlık sisteminin korunması için eyalet başkanları ve uzmanlarla yapılan görüşme sonucunda ülke genelinde herkesi kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması kararının alındığını bildirerek “Pazartesiden itibaren en fazla 20 gün süresince federal düzeyde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak” ifadesini kullandı.

DÖRDÜNCÜ DALGA

Avusturya Sağlık Bakanı Wolfgang Mückstein da dördüncü dalganın kırılması için sokağa çıkma kısıtlamasının gerekli olduğunu vurgulayarak bazı koşullar dışında tüm gün uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına herkesin tabi tutulacağını kaydetti. 20 günlük sürenin sonunda sokağa çıkma kısıtlamasının aşısızlar ve hastalığı geçirmemişlere yönelik devam edeceğini belirtti.

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#Koronavirüs#Avusturya#Kapanma

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