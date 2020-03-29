Avrupa’da tecrit nasıl uygulanıyor

İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en kötü döneminden geçen Avrupa’da salgının yayılmasını frenleyerek sağlık sistemlerinin çökmesini engellemek öncelikli strateji. Salgını kontrol altına almaktan uzak olan ülkelerin bu strateji için tercih ettiği yöntem ise tecrit. Sokağa çıkışların zorunlu olmadıkça büyük ölçüde sınırlandırılmasına dayanan tecrit sisteminde halkın bu uygulamaya yönelik duyarlılığı büyük önem taşıyor. Bazı Avrupa ülkelerindeki genel durumu şu şekilde özetlemek mümkün:

İTALYA: Salgının en kötü vurduğu Avrupa ülkelerinin başında gelen İtalya, 9 Mart’tan beri tecrit altında. Tecrit ülke çapında uygulanıyor. Okullar ve ‘gerekli/stratejik’ olarak görülmeyen sektörler dışında tüm üretime ara verildi. Ülke içi seyahat tıbbi ve acil durumlar hariç yasak. Süpermarketler, bankalar, eczaneler ve postanelerin faaliyetlerini sürdürdüğü ülkede vatandaşlar evlerinden ancak çıkış gerekçelerinin açık şekilde belirtildiği bir form doldurarak çıkabiliyor. Kuralları ihlal edenlere 400 Euro’dan (2 bin 872 TL) başlayan cezalar kesilecek. Virüs taşıyan birinin kuralları ihlal ettiğinin belirlenmesi halinde 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası uygulanabilecek. Önlemler 3 Nisan’a kadar geçerli ancak 31 Temmuz’a kadar uzatılması imkânı var.

İSPANYA: Vaka ve ölüm sıralamasında Avrupa’da ikinci durumda olan İspanya, 14 Mart’ta olağanüstü hal ilan etti. Eğitimin durduğu ülkede oteller de dahil gerekli görülmeyen tüm iş yerleri kapalı. Vatandaşların evden çıkmalarına ancak market ve eczaneye gitmek için izin veriliyor. 11 Nisan’a kadar geçerli olan önlemlerin uzatılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Tecridin tam olarak uygulanmasını sağlamak amacıyla polise ordu da destek veriyor.

FRANSA: 17 Mart’tan bu yana tam tecrit altında. Okulların kapalı tutulduğu ülkede üretimde de ciddi yavaşlama var. Semt pazarları kapalı. Evden çalışma teşvik ediliyor, ancak faaliyetin sürdüğü sektörlerde görevli olanlar işlerine gidiyor. Vatandaşlar evden çıkarken çıkış saatinin ve gerekçesinin belirtildiği imzalı bir form taşımak zorunda. 15 Nisan’a kadar uzatılan kurallara uymayanlara 35 Euro’dan 3700 Euro’ya kadar para cezası öngörülüyor. 4 kez ihlal edenler 6 aya kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

BELÇİKA: 18 Mart’tan beri tam tecrit var. Eğitimin de dahil olduğu pek çok sektörde faaliyetler sıfırlanmış durumda. Tecrit kurallarının 19 Nisan’a kadar uzatıldığı ülkede evden çıkışlarda herhangi bir form doldurulması gerekmiyor. Bununla birlikte 1.5 metrelik sosyal mesafenin korunması gerekiyor. Aynı aileden olmadıkça ikiden fazla kişinin toplanması, birlikte yürümesi yasak. Faaliyetteki sınırlı sayıdaki sektörlerde çalışanlar işlerine gidiyor. Ülke içi seyahat de durma noktasında. Güvenlik birimleri, kurallara uymayanlara 250 Euro’dan (1795 TL), işletmelere ise 750 Euro’dan (5 bin 385 TL) başlayan cezalar kesiyor.